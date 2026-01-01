Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Durch die Listung bei der BBG stehen Ihnen unsere kommunalen Reinigungsgeräte ohne Ausschreibungsverfahren zur Verfügung. Hier sehen Sie, welche Maschine bei der BBG gelistet sind:
Der Geräteträger MIC 35 überzeugt mit einer benutzerfreundlichen Bedienung, einem intelligenten Schnellwechselsystem und einer Komfortkabine mit Rundumsicht. Darüber unterbietet sein 35-PS-Motor die STAGE-V-Abgasgrenzwerte deutlich.
Ebenfalls ausgestattet mit einem Schnellwechselsystem, bietet der Geräteträger MIC 42 eine Komfortkabine mit Rundumsicht, ein benutzerfreundliches Bedienkonzept und einen 42-PS-Motor, der die zukünftigen STAGE-V-Anforderungen erheblich unterschreitet.
Der MC 150 ist ein vielseitig einsetzbarer Geräteträger der 3,5-t-Klasse, der das ganze Jahr über genutzt werden kann. Obendrein bietet der MC 150 beste Fahreigenschaften dank des konkurrenzlosen, hydropneumatisch gefederten Fahrwerks.
Der Geräteträger C 65 SC ist ein wahres Multitalent für den ganzjährigen Einsatz, dank seiner Vielseitigkeit, Effizienz und Wendigkeit. Er erfüllt höchste professionelle Ansprüche in Bezug auf Fahr- und Arbeitskomfort.
Der Geräteträger C 70 SC ist ein Multitalent für den ganzjährigen Einsatz, dank seiner hohen Zugkraft und herausragenden Effizienz, was ihn zu einem äußerst leistungsstarken Gerät macht.
Mit seiner Robustheit, Stärke und Offroad-Fähigkeit ist der vielseitige Geräteträger Holder S 75 ein wahres Kraftpaket und das optimale Kommunalfahrzeug für den ganzjährigen Einsatz, selbst unter den extremsten Bedingungen.
Holder S 130
Stark, widerstandsfähig und geländegängig: Die vielseitigen Geräteträger der S-Reihe sind echte Kraftpakete – entwickelt für den ganzjährigen Einsatz unter extremen Bedingungen.