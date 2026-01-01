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    BBG Kommunale Geräte | Kärcher

    Kommunaltechnik über die BBG einfach und schnell beziehen!

    Durch die Listung bei der BBG stehen Ihnen unsere kommunalen Reinigungsgeräte ohne Ausschreibungsverfahren zur Verfügung. Hier sehen Sie, welche Maschine bei der BBG gelistet sind:

    Kärcher reinigt den Mond

    Ihre Vorteile durch die BBG-Listung

    Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

    • Verringerung der Prozesskosten
    • Sonderpreise für Geräte
    • Optimierung der Abläufe

    Vergaberechtssicherheit

    • Kein eigenes Ausschreibungsverfahren
    • Kein Vergaberisiko
    • Revisionssicherheit
    • Sicherstellung Compliance & Transparenz

    Geräteträger MIC 35

    Der Geräteträger MIC 35 überzeugt mit einer benutzerfreundlichen Bedienung, einem intelligenten Schnellwechselsystem und einer Komfortkabine mit Rundumsicht. Darüber unterbietet sein 35-PS-Motor die STAGE-V-Abgasgrenzwerte deutlich.

     

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    Großflächige Bodenreinigung im Lager mit dem autonomen Kärcher Scheuersaugroboter KIRA B 50
    Großflächige Reinigung glatter Flächen am Flughafen mit der autonomen Kärcher Scheuersaugmaschine KIRA B 50

    Geräteträger MIC 42

    Ebenfalls ausgestattet mit einem Schnellwechselsystem, bietet der Geräteträger MIC 42 eine Komfortkabine mit Rundumsicht, ein benutzerfreundliches Bedienkonzept und einen 42-PS-Motor, der die zukünftigen STAGE-V-Anforderungen erheblich unterschreitet.

     

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    Geräteträger MC 150 Plus

    Der MC 150 ist ein vielseitig einsetzbarer Geräteträger der 3,5-t-Klasse, der das ganze Jahr über genutzt werden kann. Obendrein bietet der MC 150 beste Fahreigenschaften dank des konkurrenzlosen, hydropneumatisch gefederten Fahrwerks.

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    Effiziente Reinigung großer Bodenflächen im Einkaufszentrum mit dem autonomen Kärcher Reinigungsroboter KIRA B 50
    Einfache Reinigung gefliester Bodenflächen im ÖPNV U-Bahn Station mit dem autonomen Kärcher Reinigungsroboter KIRA B 50

    Holder C 65 SC

    Der Geräteträger C 65 SC ist ein wahres Multitalent für den ganzjährigen Einsatz, dank seiner Vielseitigkeit, Effizienz und Wendigkeit. Er erfüllt höchste professionelle Ansprüche in Bezug auf Fahr- und Arbeitskomfort.

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    Holder C70 SC

    Der Geräteträger C 70 SC ist ein Multitalent für den ganzjährigen Einsatz, dank seiner hohen Zugkraft und herausragenden Effizienz, was ihn zu einem äußerst leistungsstarken Gerät macht.

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    Flexible und wendige Reinigung verwinkelter Bodenflächen im Einzelhandel mit der autonomen Kärcher Scheuersaugmaschine KIRA B 50
    Holder S 75

    Holder S 75

    Mit seiner Robustheit, Stärke und Offroad-Fähigkeit ist der vielseitige Geräteträger Holder S 75 ein wahres Kraftpaket und das optimale Kommunalfahrzeug für den ganzjährigen Einsatz, selbst unter den extremsten Bedingungen.

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    Holder S130

    Holder S 130

    Stark, widerstandsfähig und geländegängig: Die vielseitigen Geräteträger der S-Reihe sind echte Kraftpakete – entwickelt für den ganzjährigen Einsatz unter extremen Bedingungen.

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    Holder S100/130