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    Geräteträger Holder C 65 SC | Kärcher

    Kärcher Holder C65 vehicle with enclosed cab, large tyres, and a rear cargo bed, shown in a studio setting.

    Geräteträger

    Holder C 65 SC

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 8.330-190.0

    • Ganzjahreseinsatz
    • Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
    • Radlastausgleich und Grenzlastregelung für höhere Arbeitssicherheit
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