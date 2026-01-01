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    Lagerabverkaufsliste | Kärcher

    Abverkaufsgeräte

    Hier sehen Sie unsere aktuellen Abverkaufsgeräte:

    Unsere Abverkaufsartikel

    Der Kauf von Abverkaufsgeräten bietet Kunden die Möglichkeit, hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen zu erwerben. Es lohnt sich, regelmäßig nach neuen Angeboten Ausschau zu halten, da die Verfügbarkeit dieser Einzelstücke begrenzt ist.

     Unsere Abverkaufsgeräte sind meist Einzelstücke, die zu besonderen Konditionen angeboten werden. Diese Geräte stammen oft aus Ausstellungen, Retouren oder Restbeständen und werden zu reduzierten Preisen verkauft. Da es sich um Einzelstücke handelt, sind sie nur in begrenzter Stückzahl verfügbar.

     Unsere Abverkaufsgeräte unterliegen einem speziellen Bewertungsschlüssel. Dieser Schlüssel ermöglicht es, den Zustand und die Funktionalität der Geräte transparent zu bewerten. Dadurch kann der Kunde genau nachvollziehen, in welchem Zustand sich das Gerät befindet und welche eventuellen Gebrauchsspuren vorhanden sind.

     Es ist sehr wichtig zu beachten, dass Abverkaufsgeräte trotz möglicher Gebrauchsspuren oder reduzierter Preise voll funktionsfähig und für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Bei Fragen oder Unsicherheiten kontaktieren sie uns mittels Anfragebutton, um weitere Informationen über einzelne Abverkaufsgeräte zu erhalten.

    Der Abverkaufsschlüssel ist wie folgt

    Bewertung A

    Neues Gerät (kann auch ohne Originalverpackung sein)

    12 Monate Garantie

    Bewertung B

    leicht gebraucht, technisch einwandfrei, komplettes Zubehör

    6 Monate Garantie

    Bewertung C

    deutlich gebraucht, mit optischen Mängel, technisch einwandfrei, eventuell fehlendes Zubehör

    3 Monate Garantie

    Zur kostenpflichtigen Gerätebestellung

    Hochdruckreiniger

    Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 1025-4 S Plus

    HD 10/25-4 S Plus

    Listenpreis:

    € 3.019,20 inkl. MwSt.
    € 2.516,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis

    € 2.028,00 inkl. MwSt.
    € 1.690,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -32,83%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    5/11

    HD 5/11 E Classic

    Listenpreis:

    € 528,00 inkl. MwSt.
    € 440,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 348,00 inkl. MwSt.
    € 290,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -34,09%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    HD 5/11 Ex Plus Classic

    HD 5/11 Ex Plus Classic

    Listenpreis:

    € 892,80 inkl. MwSt.
    € 744,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 478,80 inkl. MwSt.
    € 399,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -46,37%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    HD 512 C Plus

    HD 5/12 C Plus

    Listenpreis:

    € 892,80 inkl. MwSt.
    € 744,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 478,80 inkl. MwSt.
    € 399,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -46,37%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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    Sauger

    NT 22/1 Ap Te L

    NT 22/1 Ap Te L

    Listenpreis:

    € 291,60 inkl. MwSt.
    € 243,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 186,00 inkl. MwSt.
    € 155,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -36,21%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    NT 40/1 Tact Bs

    NT 40/1 Tact Bs

    Listenpreis:

    € 949,20 inkl. MwSt.
    € 791,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 660,00 inkl. MwSt.
    € 550,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -30,47%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    BVL 51 Bp

    BVL 5/1 Bp

    Listenpreis:

    € 744,00 inkl. MwSt.
    € 620,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 540,00 inkl. MwSt.
    € 450,00 exkl. MwSt    .

    Preisvorteil in %: -27,42%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro

    Kostenpflichtig bestellen
    LVS 12 Bp

    LVS 1/2 Bp

    Listenpreis:

    € 282,00 inkl. MwSt.
    € 235,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 186,00 inkl. MwSt.
    € 155,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -34,04%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro

    Kostenpflichtig bestellen
    T 101

    T 10/1

    Listenpreis:

    € 306,00 inkl. MwSt.
    € 255,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 228,00 inkl. MwSt.
    € 190,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -25,49%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    T 101 Bp Adv HEPA Go!Further

    T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further

    Listenpreis:

    € 348,00 inkl. MwSt.
    € 290,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:
    € 192,00 inkl. MwSt.
    € 160,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -44,83%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    T 151 Bp Adv

    T 15/1 Bp Adv

    Listenpreis:

    € 378,00 inkl. MwSt.
    € 315,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 264,00 inkl. MwSt.
    € 220,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -30,16%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    CV 38/2 Adv

    CV 38/2 Adv

    Listenpreis:

    € 764,40 inkl. MwSt.
    € 637,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 504,00 inkl. MwSt.
    € 420,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -34,07%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    CV 38/2 Adv

    CV 38/2 Adv

    Listenpreis:

    € 764,40 inkl. MwSt.
    € 637,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 504,00 inkl. MwSt.
    € 420,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -34,07%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    CV 48/2

    CV 48/2

    Listenpreis:

    € 864,00 inkl. MwSt.
    € 720,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 576,00 inkl. MwSt.
    € 480,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -33,33%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    T 91 Bp

    T 9/1 Bp

    Listenpreis:

    € 463,00 inkl. MwSt.
    € 555,60 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 180,00 inkl. MwSt.
    € 150,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -67,60%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    T 91 Bp

    T 9/1 Bp

    Listenpreis:

    € 463,00 inkl. MwSt.
    € 555,60 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 180,00 inkl. MwSt.
    € 150,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -67,60%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    Nasssauger WVP 10

    WVP 10

    Listenpreis:

    € 463,00 inkl. MwSt.
    € 555,60 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 180,00 inkl. MwSt.
    € 150,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -67,60%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    Puzzi 10/2 Adv

    Puzzi 102 Adv

    Listenpreis:

    € 1.688,40 inkl. MwSt.
    € 1.407,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 1.020,00 inkl. MwSt.
    € 850,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -39,59%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    Puzzi 10/2 Adv

    Puzzi 102 Adv

    Listenpreis:

    € 1.688,40 inkl. MwSt.
    € 1.407,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 1.020,00 inkl. MwSt.
    € 850,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -39,59%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    Puzzi 10/2 Adv

    Puzzi 102 Adv

    Listenpreis:

    € 1.688,40 inkl. MwSt.
    € 1.407,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 1.020,00 inkl. MwSt.
    € 850,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -39,59%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Kostenpflichtig bestellen
    Puzzi 10/2 Adv

    Puzzi 102 Adv

    Listenpreis:

    € 1.688,40 inkl. MwSt.
    € 1.407,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 1.020,00 inkl. MwSt.
    € 850,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -39,59%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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    Kehrmaschinen

    KM 75/40 W Bp Pack

    KM 75/40 W Bp Pack

    Listenpreis:

    € 6.666,00 inkl. MwSt.
    € 5.555,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 3.720,00 inkl. MwSt.
    € 3.100,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -44,19%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Kostenpflichtig bestellen
    KM 75/40 W Bp Pack

    KM 75/40 W Bp Pack

    Listenpreis:

    € 6.666,00 inkl. MwSt.
    € 5.555,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 3.720,00 inkl. MwSt.
    € 3.100,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -44,19%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Kostenpflichtig bestellen
    KM 75/40 W Bp Pack

    KM 7540 W Bp Pack

    Listenpreis:

    € 6.666,00 inkl. MwSt.
    € 5.555,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 3.720,00 inkl. MwSt.
    € 3.100,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -44,19%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

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    M 85/50 W Bp Pack

    M 85/50 W Bp Pack

    Listenpreis:

    € 8.766,00 inkl. MwSt.
    € 7.305,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 4.380,00 inkl. MwSt.
    € 3.650,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -50,03%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

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    Wasserspender

    WPD 55 S

    WPD 55 S

    Listenpreis:

    € 1.068,00 inkl. MwSt.
    € 890,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 612,00 inkl. MwSt.
    € 510,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -42,70%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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    WPD 55 S

    WPD 55 S

    Listenpreis:

    € 1.068,00 inkl. MwSt.
    € 890,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 612,00 inkl. MwSt.
    € 510,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -42,70%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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    WPD 55 S

    WPD 55 S

    Listenpreis:

    € 1.068,00 inkl. MwSt.
    € 890,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 612,00 inkl. MwSt.
    € 510,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -42,70%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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    WPD 55 S

    WPD 55 S

    Listenpreis:

    € 1.068,00 inkl. MwSt.
    € 890,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 612,00 inkl. MwSt.
    € 510,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -42,70%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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    WPD 55 S

    WPD 55 S

    Listenpreis:

    € 1.068,00 inkl. MwSt.
    € 890,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 612,00 inkl. MwSt.
    € 510,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -42,70%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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    WPD 55 S

    WPD 55 S

    Listenpreis:

    € 1.068,00 inkl. MwSt.
    € 890,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 612,00 inkl. MwSt.
    € 510,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -42,70%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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    WPD 55 S

    WPD 55 S

    Listenpreis:

    € 1.068,00 inkl. MwSt.
    € 890,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 612,00 inkl. MwSt.
    € 510,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -42,70%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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    WPD 55 S

    WPD 55 S

    Listenpreis:

    € 1.068,00 inkl. MwSt.
    € 890,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 612,00 inkl. MwSt.
    € 510,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -42,70%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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    WPD 55 S

    WPD 55 S

    Listenpreis:

    € 1.068,00 inkl. MwSt.
    € 890,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 612,00 inkl. MwSt.
    € 510,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -42,70%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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    WPD 55 S

    WPD 55 S

    Listenpreis:

    € 1.068,00 inkl. MwSt.
    € 890,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 612,00 inkl. MwSt.
    € 510,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -42,70%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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    WPD 55 S

    WPD 55 S

    Listenpreis:

    € 1.068,00 inkl. MwSt.
    € 890,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 612,00 inkl. MwSt.
    € 510,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -42,70%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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    Sonstiges

    CV 602 RS BP PACK

    CV 60/2 RS BP PACK

    Listenpreis:

    € 17.850,00 inkl. MwSt.
    € 14.875,00 exkl. MwSt.

    Abverkaufspreis:

    € 6.600,00 inkl. MwSt.
    € 5.500,00 exkl. MwSt.

    Preisvorteil in %: -63,03%

    Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro.

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