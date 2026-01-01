Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te L | Kärcher

Handwerker werden diesen kleinen Kraftprotz sehr zu schätzen wissen. Unser Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te verfügt über eine Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für Elektrowerkzeuge, ist sehr leicht und damit jederzeit bequem zu transportieren und überzeugt darüber hinaus mit starker Saugleistung bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten. Ob Staub, grober Schmutz oder Flüssigkeiten: Dank halbautomatischer Filterabreinigung und des feuchtigkeitsunempfindlichem PES-Patronenfilter erledigt er zuverlässig und gründlich seine Arbeit. Dabei ermöglicht der in den Gerätekopf integrierte Saugschlauchanschluss die maximale Ausnutzung des Behältervolumens. Damit ist der einfach zu bedienende und vielseitige NT 22/1 Ap Te der ideale Begleiter bei Installations- und Renovierungsarbeiten, bei der Gebäudereinigung und vielen weiteren gewerblichen Anwendungen.

Geringes Gewicht und kompakte Maße Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen. Halbautomatische Filterabreinigung Ap Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck. Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung. Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer. Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen möglich. Keine vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters nötig. Nachhaltig: PES-Patronenfilter ist auswaschbar. Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge (mit Anlaufautomatik) Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen. Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik. Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet. Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge Ermöglicht staubfreies Bohren, Sägen oder Schleifen mit Elektrowerkzeugen. Ausgestattet mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring. Regulierung der Saugkraft über den Drehring.