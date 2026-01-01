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    Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te L | Kärcher

    A Kärcher wet and dry vacuum cleaner, grey and yellow, with a hose, metal wand, and floor tool, presented on a white background.

    Nass-/Trockensauger

    NT 22/1 Ap Te L

    Artikelnummer: 1.378-610.0

    • 22-l-Behälter, geringes Gewicht, Staubklasse L
    • Halbautomatische Filterabreinigung Ap, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf
    • Bodendüse 300 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter, Werkzeugmuffe