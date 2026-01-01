Wasserspender WPD 25 Sparkle | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Wasserspender
Artikelnummer: 1.024-408.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50
Eingangsdruck (bar)
1.5 - 6
Wasserdurchflussmenge (l/h)
120
Kühlleistung (l/h)
25
Wasseranschluss
3/4″
Anschlusslänge (m)
2
Aufnahmeleistung (W)
200
Zulauftemperatur (°C)
5 - bis zu 30
Kühlmittel
R290
Menge Kühlmittel (kg)
0.03
Stilles Wasser gekühlt
Ja
Kohlensäurehaltiges Wasser
Classic
Anzahl Benutzer
30
Ausgabehöhe (mm)
290
Farbe
Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg)
18.7
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
19.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
449 x 298 x 399
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
Lesen Sie das Handbuch ganz einfach online.
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete