Wasserspender WPD 25 Sparkle | Kärcher

Klein, kompakt, platzsparend: Unser Wasserspender WPD 25 Sparkle passt auch auf kleinstem Raum in Büros und Wartezimmern, im Einzelhandel sowie in Hotellobbys. Wahlweise mit oder ohne Kohlensäure versorgt das Gerät bis zu 30 Personen jederzeit mit gekühltem, frischem und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser. Schädliche sowie geschmacksbeeinträchtigende Stoffe wie Chlor oder Schwermetalle, aber auch Mikroorganismen und Bakterien werden von unserem hochwirksamen Hy-Pure-Plus-Filter zuverlässig zurückgehalten. Der Hy-Pure-Plus-Filter aus Aktivkohle- und Ultrafilter sorgt so für Trinkwasser von hervorragender Qualität und mit ausgezeichnetem Geschmack.

Kompaktes Design Ideal passend, wenn wenig Raum zur Verfügung steht. Intuitives Bedienkonzept mit leicht ablesbaren Sensortasten. Klar erkennbarer Ausgabebereich zur optimalen Positionierung des Trinkgefäßes. Leistungsstarker Hy-Pure-Plus-Filter bestehend aus Aktivkohle- und Ultrafilter Active-Pure-Filter sorgt für besten Geschmack und entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung. Schutz vor Bakterien und Mikroorganismen durch Ultrafilter. Chemische Reinigung aller wasserführenden Leitungen, des Kühlmoduls und der Wasserausgabe. Wirtschaftliches Trinkvergnügen Einfache Zugänglichkeit zu allen Komponenten ermöglicht Selbstservice. Selbstservice spart unnötige Serviceeinsätze und somit bares Geld. Kein Handlings- und Transportaufwand im Vergleich zu Gallonen oder Flaschenwasser. Frisches Wasser zu jeder Gelegenheit und für jeden Geschmack Für hygienisch einwandfreies Trinkwasser zum Trinken und Kochen.