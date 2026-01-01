Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Hochdruckreiniger HD 5/11 E Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, hose, and spray gun attachment, set against a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 5/11 E Classic

    Artikelnummer: 1.520-800.0

    • Langlebiger Messing-Zylinderkopf und keramikbeschichtete Edelstahlplunger
    • Hochwertiges Zubehör