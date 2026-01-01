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    Hochdruckreiniger HD 5/11 EX Plus Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and wheels, featuring a grey and yellow design.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 5/11 EX Plus Classic

    Artikelnummer: 1.520-801.0

    • Langlebiger Messing-Zylinderkopf und keramikbeschichtete Edelstahlplunger
    • Schlauchtrommel mit stahlarmiertem Hochdruckschlauch
    • Rotordüse