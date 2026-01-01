Hochdruckreiniger HD 5/11 EX Plus Classic | Kärcher

Der HD 5/11 EX Plus Classic ist ein robuster und kompakter Hochdruckreiniger mit einer 840 Millimeter langen Edelstahllanze. Er ermöglicht eine einfache, gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen sowie von Hof und Garten. Das Gerät ist mit einem Messing-Zylinderkopf und einem hochwertigen Stahlgewebeschlauch ausgestattet, die geringen Verschleiß und hohe Robustheit gewährleisten. Durch die automatische Druckentlastung werden die Komponenten geschützt und die Lebensdauer verlängert. Weitere praktische Vorteile bieten die Schlauchtrommel zum einfachen Verstauen des Schlauchs und die integrierte Home-Base für die Düsenaufbewahrung. Mithilfe der Rotordüse können selbst hartnäckigste Verschmutzungen entfernt werden. Die EASY!Lock-Schnellverschlüsse überzeugen gegenüber herkömmlichen Schraubverschlüssen durch schnelles und einfaches Handling, wobei Stabilität und Langlebigkeit erhalten bleiben.

Geringer Verschleiß und hohe Lebensdauer Hochwertiger Messing-Zylinderkopf. Keramikbeschichtete Edelstahlplunger. Automatische Druckabsenkung. Hochwertiges Zubehör Profi-Rotordüse. Robuster Gummischlauch mit Stahlgewebearmierung. Profi-Hochdruckpistole mit Edelstahlventil. Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten Aufnahme zur Düsenaufbewahrung. Manuelle Schlauchtrommel. Integrierte Kabelhaken. EASY!Lock-Schnellgewinde Kurze Rüstzeiten (Auf- und Abbau). Schneller Zubehörwechsel. Intuitive Bedienung.