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    Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, large wheels, and attached hose, positioned on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 10/25-4 S Plus

    Artikelnummer: 1.286-960.0

    • Platzsparendes Uprightdesign
    • Maximaler Aufpralldruck gegen hartnäckige Verschmutzungen
    • LED-Betriebszustandsanzeige