Teppichbürstsauger CV 48/2 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Teppichbürstsauger
Artikelnummer: 1.057-328.0
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Arbeitsbreite (cm)
48
Vakuum (mbar / kPa)
200 / 20
Luftmenge (l/s)
40
Nennleistung (W)
850
Behälterinhalt (l)
5.5
Standardnennweite ( )
35
Kabellänge (m)
12
Schalldruckpegel (dB(A))
65
Leistung Bürstenmotor (W)
150
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
9.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
13.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
370 x 485 x 1215
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung