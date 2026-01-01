Teppichbürstsauger CV 48/2 | Kärcher

Sehr einfach zu bedienen, serienmäßig mit cleveren Extras ausgestattet und mit besonders großer Arbeitsbreite sehr gut für große Flächen geeignet: Unser Teppichbürstsauger CV 48/2 bringt alles mit, was Sie für eine schnelle, effiziente und schonende Reinigung benötigen. Dank seines geringen Handgewichts sind dabei auch lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze möglich. Am Gerät integrierte Zubehöre garantieren, dass auch kleine Nischen sowie Randbereiche gründlich sauber werden. Durchdachte Lösungen, wie die optische Bürsteneinstellhilfe zur präzisen Anpassung der Bürste an die Florhöhe oder das patentierte Entnahmesystem für nahezu staubfreie Wechsel der reißfesten Vliesfiltertüten, erleichtern Ihnen die Arbeit. Ergänzt wird die Ausstattung des CV 48/2 durch ein Schnellwechselsystem für das Netzkabel sowie die Möglichkeit eines werkzeuglosen Bürstentauschs. Das leistungsstarke Gerät eignet sich für unterschiedlichste Einsatzbereiche, von Hotellerie und Gastronomie über den Einzelhandel und öffentliche Gebäude bis zu Ausstellungsräumlichkeiten.

Signalleuchte Die Signalleuchte zeigt an, wann die Einstellung der Bürstenwalze verändert werden sollte, damit das beste Reinigungsergebnis erzielt wird. Schnellwechselsystem für Netzkabel Zeit- und kostensparendes Wechseln des Netzkabels ohne Vorkenntnisse. Flexible und gute Reinigungsmöglichkeit Der Dehnsaugschlauch lässt sich einfach entnehmen. Dadurch können Verstopfungen leicht und mühelos beseitigt werden. Werkzeugloser Bürstenwechsel Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze.