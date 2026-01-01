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    Teppichbürstsauger CV 48/2 | Kärcher

    Kärcher upright vacuum cleaner with a grey and black body, yellow accents, and a handle on a white background.

    Teppichbürstsauger

    CV 48/2

    Artikelnummer: 1.057-328.0

    • 480 mm Reinigungsbreite, Handgriff (Ein-/Ausschalter), Bürstenwalzeneinstellung
    • 12 m steckbares Kabel, werkzeugloser Bürstenwechsel, Zubehöraufnahme, 2 Motoren
    • Fugendüse, Polsterdüse, Bürstenwalze