Akkusauger T 15/1 Bp Adv | Kärcher

Unser kompakter Akku-Trockensauger T 15/1 Bp Adv mit einem Behältervolumen von 15 Litern zeichnet sich aus durch Langlebigkeit, umfassendes Zubehör und erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Seine Langlebigkeit und Robustheit zeichnen sich auch in Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und den großen Laufrädern ab. Der Sauger punktet mit starken Kärcher Battery Power+-Akkus (36 V), die hervorragende Reinigungsergebnisse ermöglichen. Dabei ist er mit gerade mal 57 dB(A) so leise, dass er jederzeit auch in lärmsensiblen Bereichen eingesetzt werden kann. Da er aus 45 Prozent Rezyklat¹⁾ besteht, werden schon von Anfang an Ressourcen geschont. Der T 15/1 Bp Adv verfügt über einen Tragegriff mit Klappfunktion, der einen ergonomischen Transport ermöglicht, ist wendig und kippsicher. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fugendüse und eine Polsterdüse, die immer griffbereit am Sauger verstaut werden können. Des Weiteren viel Zubehör: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr (Aluminium), umschaltbare Bodendüse und Parkettdüse. Bitte beachten Sie, dass der Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.

Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie. Niedrigere CO₂-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat. eco!efficiency-Modus Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs. Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung. Verlängert die Akkulaufzeit. Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden. Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff. Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht. Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A) Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht. Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport möglich. Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen. Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus. Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku. Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus. Anwenderfreundliches Bedienkonzept 2 große Tasten: An-/Ausschalter und eco!efficiency-Modus. Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand. Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen. Umfangreiches Zubehör Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse. Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies. Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium. Permanent-Hauptfilterkorb Langlebig, robust und nachhaltig. Aus verstärktem Vlies gefertigt. Waschbar von Hand bei 30 °C und wiederverwendbar. Integrierte Zubehöraufbewahrung Gerätekopf bietet Stauraum für Fugendüse und Polsterdüse. Zubehör ist platzsparend und stets griffbereit aufbewahrt. Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.