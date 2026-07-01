Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Akkusauger LVS 1/2 Bp | Kärcher

    Sale
    Kärcher cordless vacuum cleaner with grey and black design, featuring a transparent dust container and yellow accents.

    Akkusauger

    LVS 1/2 Bp

    Artikelnummer: 1.394-112.0

    • Kabellose, tiefenwirksame Reinigungsleistung auf textilen Flächen und Hartböden
    • Zyklonfilter-Technologie: stets gleichbleibend hohe Saugleistung
    • Aktive Bodendüse 25 cm, Fugendüse, HEPA-13-Filter, Wandhalterung