Akkusauger BVL 5/1 Bp | Kärcher

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Akkusauger
Artikelnummer: 1.394-274.0
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)
5
Schalldruckpegel (dB(A))
65
Luftmenge (l/s)
40
Nennleistung (W)
500
Vakuum (mbar / kPa)
223 / 22.3
Standardnennweite ( )
35
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
1
Leistung je Akkuladung (m²)
ca. 150 ca. 200
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 50 max. 22 max. 64 max. 30
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
44 68
Ladestrom (A)
6
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg)
4.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
220 x 320 x 510
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete