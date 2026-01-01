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    Akkusauger BVL 5/1 Bp | Kärcher

    Sale
    Kärcher backpack vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, featuring a black and yellow design.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2022
    Green Good Design Award 2022
    Innovation Award 2022

    Akkusauger

    BVL 5/1 Bp

    Artikelnummer: 1.394-274.0

    • 5-l-Behälter, < 4,6 kg, Rucksacksauger, robustes und langlebiges EPP-Material
    • Akkugerät 36 V, bürstenloser EC-Motor, eco!efficiency-Modus
    • Bodendüse 280 mm, Teleskopsaugrohr, Fugendüse, Polsterdüse, Filterkorb