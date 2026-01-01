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    Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Bs | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with large wheels and a sturdy handle, featuring a grey and black design.

    Nass-/Trockensauger

    NT 40/1 Tact Bs

    Artikelnummer: 1.148-340.0

    • 40-l-Behälter, für Bäckereien und Mehlstäube, Antistatikvorbereitung, Schubbügel
    • Automatische Filterabreinigung Tact, stabile Verschlusslaschen aus Metall
    • Fugendüse, Flachfaltenfilter Wet & Dry