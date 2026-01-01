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    Kehrsaugmaschine KM 75/40 W Bp Pack | Kärcher

    Kärcher professional floor sweeper with grey body, black handle, and visible brush wheel.

    Kehrsaugmaschine

    KM 75/40 W Bp Pack

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.049-207.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 60-Ah-AGM-Batterie, Einbauladegerät, Fahrantrieb
    • 750 mm Arbeitsbreite, 3375 m²/h Flächenleistung, 40 l Behältervolumen
    • 2,5 h Batterielaufzeit, Flachfaltenfilter, Seitenbesen rechts
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