Kehrsaugmaschine KM 75/40 W Bp Pack | Kärcher

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Kehrsaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.049-207.0
Antriebsart
Elektrisch
Antrieb
Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)
24 / 400
Max. Flächenleistung (m²/h)
3375
Arbeitsbreite (mm)
550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
750
Kehrgutbehälter (l)
40
Steigfähigkeit (%)
12
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
4.5
Filterfläche (m²)
1.8
Batterielaufzeit (h)
2.5
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
125
Gewicht, betriebsbereit (kg)
125
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
134.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1430 x 750 x 1190
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete