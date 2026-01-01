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    Geräteträger Holder S 75 | Kärcher

    Grey Kärcher utility vehicle with enclosed cab, large tyres, and visible headlights, shown in a studio setting.

    Geräteträger

    Holder S 75

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 8.343-703.0

    Robust, stark und geländegängig: Der multifunktionale Geräteträger Holder S 75 ist ein echtes Kraftpaket – das ideale Kommunalfahrzeug für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen.
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