Geräteträger MIC 35 | Kärcher

Arbeitseinsätze in innerstädtischen Umweltzonen sind dank modernster Dieseltechnik, Common-Rail-Direkteinspritzung und Partikelfilter mit unserem Geräteträger MIC 35 problemlos möglich. Sein effizienter 35-PS-Motor unterbietet die strengen Grenzwerte der Emissionsstufe STAGE V deutlich und glänzt mit sparsamer Wirtschaftlichkeit. Der MIC 35 verfügt über ein durchdachtes Gesamtkonzept, das auch im Detail überzeugt. Die große Komfortkabine mit Rundumsicht und übersichtlich angeordneten Bedienelementen, der werkzeuglose Zugang zu allen wartungsrelevanten Bereichen sowie die vielfältigen Möglichkeiten, Anbaugeräte zu integrieren, unterstreichen diesen Anspruch. Frontanbaugeräte werden einfach über das standardisierte Kuppeldreieck angebracht, Heckanbaugeräte ohne Kraftaufwand mittels Schnellwechselsystem mit hydraulischem Kipprahmen. Optional sind darüber hinaus ein Multikupplersystem für einen schnellen und tropffreien Anschluss der Hydraulik sowie eine Motorenvariante nach STAGE-IIIA-Abgasnorm erhältlich, die ebenfalls 35 PS leistet.

Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Antrieb Common-Rail-Direkteinspritzung und Partikelfilter senken die Abgaswerte unter die Emissionsstufe STAGE V. Für Arbeitseinsätze in innerstädtischen Umweltzonen. Niedriger Kraftstoffverbrauch schont die Umwelt und senkt die Betriebskosten. Integrierte Schnellwechselsysteme Aufnahme von Frontanbaugeräten über standardisiertes Kuppeldreieck. Wechsel von Anbaugeräten auf dem Heckwagen mittels Schnellwechselsystem mit hydraulischem Kipprahmen. Optionales Multikupplersystem für einen schnellen und tropffreien Anschluss der Hydraulik. Maximaler Arbeitskomfort Größte Kabine ihrer Klasse (1,45 m³ Luftvolumen), 360°-Rundumsicht, ergonomisch und übersichtlich. Beidseitige Fenster, abschließbares Staufach, USB-Lademöglichkeit, Flaschenhalter. Extrem wartungsfreundlich Die hochwertigen Komponenten ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle von 500 bzw. 1000 Stunden. Werkzeugloser Zugang zu allen wartungsrelevanten Komponenten, z.B. über die ausschwenkbare Motorverkleidung. Der Kühler kann zur Reinigung in eine definierte Wartungsposition gebracht werden.