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    Geräteträger Holder C 70 SC | Kärcher

    Kärcher utility vehicle with enclosed cab, large tyres, and rear cargo bed, featuring multiple headlights and an orange beacon.

    Geräteträger

    Holder C 70 SC

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 8.324-795.0

    • Radlastausgleich und Grenzlastregelung für höhere Arbeitssicherheit
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