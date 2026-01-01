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    Geräteträger Holder S 130 | Kärcher

    Kärcher utility vehicle with enclosed cab and rear cargo bed, featuring large tyres and front attachments.

    Geräteträger

    Holder S 130

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 8.322-537.0

    Robust, leistungsstark, geländegängig: Die multifunktionalen Geräteträger der S-Reihe sind echte Kraftpakete – konstruiert für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen.
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