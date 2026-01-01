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    Saugkehrmaschine MC 130 Plus | Kärcher

    Kärcher municipal cleaning vehicle with dual front brushes, grey and black, designed for outdoor street cleaning.

    Saugkehrmaschine

    MC 130 Plus

    Artikelnummer: 1.442-233.2