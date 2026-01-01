Geräteträger MIC 42 | Kärcher

Moderne Dieseltechnik mit sparsamer Common-Rail-Direkteinspritzung und Dieselpartikelfilter senken beim 42-PS-Motor unseres Geräteträgers MIC 42 die Abgaswerte deutlich unter die Grenzwerte der Emissionsstufe STAGE V. Damit eignet sich das Gerät nicht nur für Arbeitseinsätze in innerstädtischen Umweltzonen, sondern punktet auch mit enormer Wirtschaftlichkeit. Dazu tragen auch die hochwertigen Komponenten bei, die sehr lange Wartungsintervalle von 500 bzw. 1000 Stunden erlauben. Der werkzeuglose Zugang zu allen wartungsrelevanten Bereichen gehört genauso zum durchdachten Gesamtkonzept wie die vielfältigen Möglichkeiten, Anbaugeräte zu integrieren. So erfolgt die Aufnahme von Frontanbaugeräten über ein standardisiertes Kuppeldreieck KAT 0, während Anbaugeräte auf dem Heckwagen dank unseres Schnellwechselsystems mittels des hydraulischen Kipprahmens ohne Kraftaufwand gewechselt werden. Und ein optionales Multikupplersystem garantiert einen schnellen und tropffreien Anschluss der Hydraulik. Der Bediener profitiert darüber hinaus von einer sehr großen Kabine mit übersichtlich angeordneten Bedienelementen und vielen weiteren nützlichen Details wie einem abschließbaren Staufach.

Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Antrieb Common-Rail-Direkteinspritzung und Dieselpartikelfilter senken die Abgaswerte unter die Emissionsstufe STAGE V. Für Arbeitseinsätze in innerstädtischen Umweltzonen. Niedriger Kraftstoffverbrauch schont die Umwelt und senkt die Betriebskosten. Integrierte Schnellwechselsysteme Aufnahme von Frontanbaugeräten über standardisiertes Kuppeldreieck KAT Kommunal. Wechsel von Anbaugeräten auf dem Heckwagen mittels Schnellwechselsystem mit hydraulischem Kipprahmen. Optionales Multikupplersystem für einen schnellen und tropffreien Anschluss der Hydraulik. Maximaler Arbeitskomfort Größte Kabine ihrer Klasse (1,45 m³ Luftvolumen), 360°-Rundumsicht, ergonomisch und übersichtlich. Beidseitige Fenster, abschließbares Staufach, USB-Lademöglichkeit, Flaschenhalter. Extrem wartungsfreundlich Die hochwertigen Komponenten ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle von 500 Stunden. Werkzeugloser Zugang zu allen wartungsrelevanten Komponenten z.B. über die ausschwenkbare Motorverkleidung. Der Kühler kann zur Reinigung in eine definierte Wartungsposition gebracht werden.