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    Geräteträger MIC 42 | Kärcher

    Kärcher municipal vehicle with enclosed cabin, front lights, and visible steering wheel, designed for outdoor maintenance tasks.

    Geräteträger

    MIC 42

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.442-250.2

    • 42-PS-starker Dieselmotor mit bis zu 60 l Hydraulikleistung
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