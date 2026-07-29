Enrollador de mangueras, pintado, 20 m
Enrollador de mangueras, automático, 20 m, consola de acero pintado, tambor de plástico
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|20
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|250
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|11,2
Scope of supply
- Enrollador de mangueras
Equipos compatibles
Accesorios
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