Cepillo cilíndrico 500 duro

Accesorio de cepillo duro para el empleo con el accionamiento propulsado por agua (4.762-584.0). Adecuado para fachadas rugosas y terrazas de pieza y madera. Sistema de sustitución rápida seguro y sencillo.

Características y ventajas
Limpieza hasta el borde y sin marcas
  • Cerdas laterales a modo de protección contra impactos y para una limpieza hasta el borde.
  • Resultados de limpieza sin marcas gracias a las cerdas inclinadas en el centro del cepillo.
Codificación por colores intuitiva
  • La codificación por colores facilita la selección del cepillo adecuado.
Mecanismo de sustitución rápida
  • Rápido cambio de cepillos para una sencilla adaptación a la tarea de limpieza.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura de entrada (°C) 40
Color verde
Peso con embalaje incluido (kg) 1,6
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Campos de aplicación
  • Para la limpieza de terrazas con revestimientos de piedra o madera
  • Para la limpieza de superficies de fachadas de cemento, ladrillos, hojalata o acero
Información General
Contacto

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Santo Domingo Oeste

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