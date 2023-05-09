EASY!Force kit de conversión 1 - a partir de manguera de alta presión

Para la conversión de limpiadoras de alta presión con manguera de alta presión ya existente: EASY!Force kit de conversión 1 con pistola de alta presión EASY!Force, lanza pulverizadora y todos los adaptadores hasta la boquilla.

Emplear la vanguardista técnica EASY!Force incluso con limpiadoras de alta presión y mangueras de alta presión de Kärcher ya existentes, es posible gracias a nuestro EASY!Force kit de conversión 1, con el consiguiente ahorro de costes. El kit de conversión incluye la pistola de alta presión EASY!Force (4.118-005), una lanza pulverizadora de 1050 milímetros de longitud (4.112-000) con conexiones EASY!Lock, el adaptador 8 (4.111-036) para boquilla de alta presión con toma M 18 × 1,5 y el adaptador 12 (4.111-046) para manguera de alta presión incluido acoplamiento giratorio.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 2,2
Información General
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