Emplear técnica EASY!Force conservando la limpiadora de alta presión de Kärcher ya existente: EASY!Force kit de conversión 2 con todas las piezas necesarias hasta la boquilla. El kit de conversión incluye la pistola de alta presión EASY!Force (4.118-005), una lanza pulverizadora (4.112-000) de 1050 milímetros de longitud y conexiones EASY!Lock, 10 metros de manguera de alta presión Premium con diámetro nominal 8 y apta para hasta 315 bares de presión de trabajo, el adaptador 2 (4.111-030) para la conexión del equipo y el adaptador 8 (4.111-036) para boquillas de alta presión con toma M 18 × 1,5.