Enrollador de mangueras automático, pintado en gris basalto, 20 m
Los enrolladores de mangueras de enrollado automático ofrecen la máxima seguridad y comodidad en el enrollado y desenrollado de las mangueras de alta presión. Por ejemplo, la ref. de pedido 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bares) o la ref. de pedido 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bares, Longlife).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|20
|Temperatura (°C)
|máx. 130
|Color
|antracita
|Peso con embalaje incluido (kg)
|16,9
Scope of supply
- Enrollador de mangueras