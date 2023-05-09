Ya sea para la limpieza de ventanas, fachadas o paneles solares con agua osmotizada, con baja presión y cepillos de lavado o con alta presión: nuestra lanza telescópica híbrida TL 7 H con hasta 7 metros de alcance es de uso multifunción. Fabricada en una mezcla especial de fibra de vidrio y carbono, convence por su especial resistencia y, al mismo tiempo, por su bajo peso. Los innovadores acoplamientos rápidos permiten extender y recoger la lanza cómodamente, mientras que la protección integrada antitorsión y el pie de apoyo giratorio proporcionan la máxima ergonomía. La fuerza de sujeción se puede ajustar individualmente y sin herramientas, lo que facilitar el manejo. También es posible utilizar una correa de transporte mediante un gancho en el pie de apoyo.