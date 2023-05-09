Limpiadora de superficies FR 30 Me

Limpiadora de superficies de alta calidad y resistente al agua caliente con carcasa de acero inoxidable. Alojamiento cerámico doble, rodillos de dirección que no dejan marcas y acoplamiento de manguera de aspiración integrado para aspirar las salpicaduras de agua. Especialmente adecuada para la limpieza interior y el sector alimentario.El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 300
Rosca de empalme EASY!Lock
Color plata
Peso con embalaje incluido (kg) 5
Accesorios
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

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