Manguera de alta presión, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y para un amplio espacio de trabajo gracias a los 40 m de longitud: manguera de alta presión (DN 12) con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos. Apta para presiones de trabajo de hasta 250 bares.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 12
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 210
Longitud (m) 40
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 14,3
Información General
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