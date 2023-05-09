El detergente activo alcalino universal altamente concentrado PressurePro RM 81 eco!efficiency es especial entre los limpiadores de nuestra gama, ya que ha sido especialmente desarrollado para su uso con hidrolimpiadoras con modo eco!efficiency de Kärcher (pero también se puede utilizar con el resto de hidrolimpiadoras). Así, este potente concentrado para limpieza a alta presión despliega toda su potencia de limpieza con una temperatura del agua de solo 60 °C; además, se usa en pequeñas dosis (a partir de un 0,2 %), es especialmente respetuoso con el medio ambiente y cuida los materiales, incluso las superficies pintadas. Su formulación altamente concentrada, de precipitación fácil en separador de aceite y sin siliconas, elimina sin esfuerzo la suciedad resistente de aceite, grasa, proteína, azúcar y suciedad mineral y es adecuada para numerosas aplicaciones, desde la industria alimentaria hasta la industria del transporte, pasando por el sector agrario. Limpia con tanta potencia superficies, cintas transportadoras, cajas, depósitos, bidones, cámaras frigoríficas de cocinas industriales, carnicerías y mataderos como equipos agrícolas y otros vehículos, motores, piezas o lonas. Además, también apta en la etapa de vapor con hasta 150 °C.