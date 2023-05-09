PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra RM 31, 2.5l

Limpiador base altamente concentrado para limpieza con alta presión. Elimina de forma muy eficaz y en todos los intervalos de temperatura la suciedad más incrustada, como aceite, grasa, alquitrán, hollín o resina ahumada.

Nuestro disolvente para grasa y aceite extra PressurePro RM 31 hace honor a su nombre y disuelve aparentemente sin esfuerzo la suciedad más incrustada de aceite, grasa, alquitrán, hollín y adhesiones de resina. El detergente para limpiadoras de alta presión altamente concentrado y económico puede emplearse en todos los intervalos de temperatura (hasta incluso la etapa de vapor a 150 °C) y asegura una limpieza activa extraordinaria. Este detergente básico ideal, apto para el lavado del motor y la limpieza de piezas en talleres o en instalaciones agrícolas, destaca también en otros ámbitos como la restauración de fachadas, la eliminación de suciedad provocada por las emisiones, excrementos de aves o restos de insectos, y puede emplearse también para la limpieza interior de depósitos en la industria alimentaria. El disolvente para grasa y aceite extra PressurePro RM 31 es un producto libre de siliconas, permite una separación rápida de aceite y agua en el separador de aceite y deja un aroma fresco y agradable.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 2,5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 4
Valor de pH 13
Peso con embalaje incluido (kg) 3,1
PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra RM 31, 2.5l
PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra RM 31, 2.5l
PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra RM 31, 2.5l
PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra RM 31, 2.5l
Campos de aplicación
  • Zona de transporte y equipos
  • Limpieza de establos
  • Limpieza de barriles
  • Lavado del motor y del vehículo
  • Lavado de piezas
  • Desengrasado de superficies
  • Camión cisterna para alimentos
  • Limpieza de fachadas
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2025 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste