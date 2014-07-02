Cepillo de lavado giratorio para equipos < 800 l/h, cerdas de nailon
Los cepillos de lavado giratorios eliminan de forma cuidadosa el polvo fino y la suciedad acumulada de todas las superficies. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C. (M 18 × 1,5 acoplamiento de cepillos intercambiable).
Características y ventajas
Cepillo de lavado giratorio accionado por agua
- No es necesario ningún motor adicional para el accionamiento de los cepillos
- Diseño compacto y ligero.
Fijación en la lanza pulverizadora (conexión M18x1,5)
- Sencillo y estable.
Cerdas de nailon
- Cuidado de las superficies.
Gran efecto de limpieza mecánica gracias a la rotación
- Muy buen rendimiento de limpieza.
- Se necesita menos tiempo en comparación con los cepillos de lavado estándar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|500 - 800
|Material
|Nailon
|Rosca de empalme
|M 18
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1
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