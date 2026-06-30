El revolucionario concepto de la pistola de alta presión EASY!Force proporciona una forma cómoda de realizar el trabajo totalmente nueva y sin esfuerzo, incluso durante periodos de tiempo prolongados. Para ello, se aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario. La pistola de alta presión también convence por su larga vida útil gracias a la alta calidad de los materiales: tanto la bola como el asiento de la válvula son de cerámica, que es mucho más dura que cualquier partícula extraña imaginable. La válvula totalmente cerámica proporciona una vida útil unas cinco veces más larga en comparación con otras pistolas de alta presión.