Filtro fino para agua, 100 μm, R 1"

Filtro fino de agua, ancho de malla de 100 μm, temperatura máx. de 60 °C. Para el montaje en la entrada del equipo. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Conexión de 1 in.

El filtro fino de agua tiene un ancho de malla de 100 μm y es apto para temperaturas hasta un máximo de 60 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Para el montaje en la entrada del equipo. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Conexión de 1 in.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión de agua (pulgada) 1″
Peso (con embalaje) (kg) 0,4
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