Junta articulada para alta presión

Para lugares de difícil acceso: articulación de alta presión con ajuste del ángulo de forma gradual hasta 120°. Solo hay que instalarla directamente en la lanza pulverizadora de la limpiadora de alta presión.

Gracias al ajuste del ángulo de forma gradual de la articulación de alta presión de hasta 120°, podrá limpiar con alta presión zonas de difícil acceso sin ningún esfuerzo. Equipos, vehículos, bajos, fachadas, tejados y otros muchos objetos quedarán limpios con rapidez y eficacia. El montaje es muy sencillo y cómodo: directamente en la lanza pulverizadora de la limpiadora de alta presión.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máx. presión de trabajo (bar) 300
Temperatura (°C) máx. 155
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
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