Gracias al ajuste del ángulo de forma gradual de la articulación de alta presión de hasta 120°, podrá limpiar con alta presión zonas de difícil acceso sin ningún esfuerzo. Equipos, vehículos, bajos, fachadas, tejados y otros muchos objetos quedarán limpios con rapidez y eficacia. El montaje es muy sencillo y cómodo: directamente en la lanza pulverizadora de la limpiadora de alta presión.