Lanza telescópica

Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.

La lanza telescópica (1,20-4 m) permite limpiar sin esfuerzo incluso zonas de difícil acceso, como por ejemplo fachadas. La práctica correa para el hombro facilita considerablemente el trabajo, y la pistola integrada ergonómicamente adaptable garantiza una óptima facilidad de uso. Con sus apenas 2 kg de peso, la lanza telescópica de Kärcher es facilísima de manejar. El cómodo acoplamiento de bayoneta permite conectar cualquier accesorio de Kärcher.

Características y ventajas
Pistola ergonómica ajustable
  • Gracias al asa de transporte ergonómica y a su reducido peso, el equipo es ligero y cómodo de transportar.
Peso de aprox. 2 kg
  • Para limpiar zonas de difícil acceso (sobre todo en altura)
Correa para el hombro
  • Manejo ligero.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 2,3
Peso con embalaje incluido (kg) 3,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 4177 x 92 x 240
Videos
Campos de aplicación
  • Fachada
  • Jardines acristalados
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2025 Kärcher Ecuador S.A.