Además de sus múltiples opciones de uso con alta o baja presión en la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares, la lanza telescópica TL 10 C también permite la aspiración, por ejemplo, del polvo de los tubos. Compuesta por fibra de carbono de alta calidad, gracias a sus prácticos acoplamientos rápidos y a la fuerza de sujeción ajustable sin herramientas, la TL 10 C es extensible hasta los 10 metros y destaca por una resistencia máxima con peso mínimo. La protección integrada contra torsión y el pie de apoyo giratorio permiten trabajar con mayor seguridad y ergonomía. Además, el pie de apoyo cuenta con un gancho para colocar una correa de transporte de forma segura.