Manguera de alta presión, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock
Diseñada para presiones de trabajo de hasta 250 bares: manguera de alta presión (DN 12) con una longitud de 15 m. Dispone del cómodo acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 12
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|210
|Longitud (m)
|15
|Rosca de empalme
|2 x EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|5,6
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