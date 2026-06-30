Manguera de alta presión Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión con ANTI!Twist, acoplamientos de rosca manual EASY!Lock y refuerzo de acero doble. Longitud 20 m, diámetro nominal DN 8, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.

DN 8 / 155 °C / 400 bar

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 20
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 7
Manguera de alta presión Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2026 Kärcher Ecuador S.A.