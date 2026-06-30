Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 20 m, máx. 250 bar

La manguera para limpieza de tuberías de 20 m de largo se trata de una manguera de alta presión especialmente flexible para la limpieza interior de tuberías (conexión roscada para la boquilla R 1/8).

Características y ventajas
Manguera de alta presión especialmente flexible con cubierta exterior de goma y tejido de acero
  • Manejo ideal para la limpieza de tuberías, pueden superarse incluso los lugares más estrechos.
  • Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
  • Resistente a presiones de hasta 250 bar.
Conexión: 1/8"
  • Compatible con boquillas para limpieza de tuberías.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 250
Rosca de empalme EASY!Lock
Longitud (m) 20
Peso (con embalaje) (kg) 3,4
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