KONYHATAKARÍTÁS: A HŰTŐSZEKRÉNY ÉS A MUNKAFELÜLETEK TISZTÁN TARTÁSA
A legtöbb háztartás szíve a konyha, amelyet nap mint nap rengetegszer használnak. Ezért nem szabad elhanyagolni a takarítást, hiszen a hűtőszekrényben, a munkalapokon és a különböző felületeken idővel mindenféle szennyeződés és baktérium halmozódik fel. Az alábbi tippek segítségével konyhádat higiénikusan és tisztán tarthatod!
Tippek a tiszta konyhához
Napjainkban a konyha már nem csupán a főzés és az étkezés funkcionális tere – inkább a család és a barátok találkozóhelyévé vált. Itt tartunk kávészünetet, itt sütünk együtt, itt pihenünk főzés közben, és itt értesülünk egymás dolgairól. A konyha tehát rendkívül igénybe vett helyiség: a főzés zsiradék- és ételmaradék-nyomokat hagy maga után, az ételek foltokat hagynak a hűtőszekrényben, és idővel vízkő képződik a mosogatókon és csapokon, valamint a mosogatógépekben és a kávéfőzőkben. Mindezeket a szennyeződéseket rendszeresen el kell távolítani, hogy a konyha higiénikus és tiszta maradjon.
További kihívást jelent a konyhában található anyagok sokfélesége: a modern helyiségek általában ötvözik a sima és fényes felületeket, például a rozsdamentes acélt és az üveget olyan finom természetes anyagokkal, mint a kő és a fa. A tisztítást ezért a felület típusához, valamint a szennyeződéshez kell igazítani. Ugyanez igaz a tisztítószerek használatára is.
A konyhapult tisztítása
A konyhában valószínűleg a pult a legtöbbször használt felület, és különösen gyakran érintkezik az élelmiszerekkel. Itt aprítod a zöldségeket, filézed a halat és nyújtod a tésztát. Ez azt jelenti, hogy ez a terület naponta szennyeződik szabad szemmel nem látható baktériumokkal. Ezért ezt a munkafelületet – már csak higiéniai okokból is – minden használat után le kell törölni nedves ruhával, továbbá hetente egyszer teljesen rendbe kell tenni és alaposan meg kell tisztítani. Jelentősebb szennyeződések esetén a víz- és alkoholálló munkalapokon lúgos felülettisztítót is használhatunk, hogy eltávolítsuk az ételfoltokhoz és zsírokhoz hasonló szennyeződéseket.
A természetes kővel, például a gránitból vagy márványból készült munkalapokkal óvatosan kell eljárni, mivel a savas vagy oldószereket tartalmazó tisztítószerek megtámadhatják az anyagot. Itt a szaküzletekben kapható, kőfelületekhez való speciális, ideális esetben semleges tisztítószert használj. Ezenkívül tenzidmentes tisztítószerek használata javasolt. Lényeges, hogy a természetes kőből készült munkalapokra került szennyeződéseket a lehető leggyorsabban távolítsuk el. A letörléshez használj puha, nedves kendőt. A száraz kendő a szennyeződéssel együtt apró karcolásokat okozhat. A tisztítószerek használata után mindig öblítsd le tiszta vízzel a felületet, majd tiszta ruhával szárítsd meg, hogy megelőzd a foltok kialakulását.
Vegyszermentes és kíméletes alternatíva a munkalapok tisztítására a gőztisztító. A nyomás és a forró gőz eltávolítja a jellemző háztartási baktériumok 99,99 %-át, ugyanakkor a zsír és a makacs szennyeződések, például a lerakódott ételmaradékok is könnyen eltávolíthatók vele. A gőztisztító ideális a páraelszívó, a főzőlap és a sütő tisztítására is.
Tipp: sima felületek tisztítása akkumulátoros rezgő ablaktörlővel
A konyhában minden sima felület könnyedén tisztítható a rezgő akkumulátoros ablaktörlővel, így a konyhapult, az üvegfelületek, az üvegkerámia vagy indukciós főzőlapok, valamint a konyhaszekrények és fiókok kevésbé kényes előlapjai. Használatának előnye, hogy a felületek a tisztítás során automatikusan nedvesednek. A rezgő funkció ráadásul a szennyeződéseket is eltávolítja, nagyobb erőkifejtés nélkül. A felület ezután megszárítható egy akkumulátoros ablaktisztítóval vagy egy mikroszálas kendővel.
Konyhaszekrény és fiókok előlapjának tisztítása
A konyha mindennapos használatából adódóan a konyhaszekrények és fiókok előlapjai az idő múlásával szintén amortizálódnak. Ezeken a felületeken, különösen a magasfényű szekrényeken hamarosan zsírfoltok és ujjlenyomatok jelennek meg. De az odafröccsent szószokat vagy egyéb folyadékokat is gyorsan el kell távolítani. Bármilyen típusú konyhaszekrény- és fiókelőlapra használhatsz boltban kapható, vízben oldódó tisztítószert vagy egyszerűen csak vizet és kíméletes mosogatószert. Tisztítás után mindig öblítsd le a felületet tiszta vízzel, és óvatosan töröld szárazra – különösen a profilok, a sarkok és az élek környékén. Az adott anyagtól függően a törléshez elég lehet csak egy enyhén nedves ruhát használni. A konyhaszekrény- és fiókelőlapok esetében kerülni kell az agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket, mivel karcolásokat okozhatnak vagy roncsolhatják a felületet. Ugyanez igaz a dörzsölő kendőkre vagy szivacsokra is.
Az üvegből készült konyhaszekrények és fiókok előlapjain gyorsan láthatóvá válnak az ujjlenyomatok és a vízkő. A vízkő ecettel vagy citromsavval eltávolítható. A boltokban kapható üvegtisztító vagy víz egy kis mosogatószerrel hasznos az ujjlenyomatok ellen.
A fából készült szekrény és fiók előlapok vízben oldódó mosószerrel és enyhén nedves ruhával vagy puha kefével tisztíthatók. Fafurnéros előlapoknál használhatsz speciális bútortisztítót, amely a felületet is ápolja. Általános szabály, hogy a fából készült szekrény- és fiók előlapokat ne áztasd, mindig szálirányban dolgozz, és utána alaposan töröld szárazra.
A rozsdamentes acélfelületeket jelentős szennyeződések esetén speciális rozsdamentes acélra való szerrel tisztíthatod. Általában azonban elég áttörölni egy nedves mikroszálas kendővel, mivel a rozsdamentes acélfelületek általában könnyen kezelhetők. Nem ajánlottak azok az ápolószerek, amelyek bevonatot képeznek.
Tudtad? Baktériumgócpontok a konyhában
• Vágódeszkák: a bordázott vágódeszkák tökéletes táptalajt jelentenek a baktériumoknak, mivel azok különösen ügyesen telepednek meg a barázdákban. Ez azt jelenti, hogy nem elég egyszerűen csak langyos vízben elöblíteni őket. Sokkal hatékonyabb mosogatógépbe tenni, vagy bőséges mosogatószerrel és szivaccsal megtisztítani őket.
• Konyhai szivacs: a konyhai szivacsok gyakran igazi melegágyai a baktériumoknak. Egyetlen mosogatószivacson több mint 300 féle baktérium található. A szivacsokat ezért hetente érdemes cserélni.
• Késtartó: a hézagos késblokkok szintén ideális helyet jelentenek a baktériumok számára. A nedves kések fokozzák a baktériumok szaporodását, ezért havonta egyszer megtisztítani a késblokkot egy keskeny kefével és szappanos vízzel. Fontos, hogy mindig hagyd teljesen megszáradni, mielőtt visszatennéd a késeket.
• Számtalan mikroszkopikus szennyeződés található a padlón, különösen a mosogató, a szekrények és a hűtőszekrény előtt. Ezeket a területeket rendszeres időközönként alaposan meg kell tisztítani.
Hűtőtakarítás
A hűtőszekrények is igazi táptalajai lehetnek a baktériumoknak. A higiénia itt különösen fontos, hiszen sokféle élelmiszert tárolunk odabenn. A hűtőszekrény tisztításának első lépése, hogy húzd ki vagy kapcsold ki, és távolítsd el a benne lévő élelmiszereket. A legtöbb baktérium a hűtőszekrényben a zöldségfiókokban található, mivel itt magasabb a hőmérséklet. A polcokat és fiókokat ezért mind ki kell venni, és alaposan el kell mosni a mosogatógépben vagy a mosogatóban. Ezután felülről lefelé tisztítsd meg a hűtőszekrény belsejét és a tömítéseket egy törlőkendővel és univerzális tisztítószerrel. A nehezen hozzáférhető helyekhez óvatosan használhatsz akár egy fából készült nyársat, a lefolyónyílást pedig kitisztíthatod egy kábelkötegelővel vagy egy fogpiszkálóval. Ez meggátolja, hogy összegyűljön a kondenzvíz a hűtőszekrény belsejében. Ezután szárítsd meg a hűtőt, tegyél vissza mindent a helyére, és dugd vissza a konnektorba. A hűtőszekrény rendszeres tisztításával kellemetlen szagokat is megelőzheted.
Miután alaposan megtisztítottad a hűtőszekrény belsejét, végezd el ugyanezt a külsejével is – ha lehetséges, húzd ki a helyéről, hogy el tudja távolítani a hátuljáról a port és a szennyeződéseket. Ebben segíthet egy porszívó vagy tollseprű. Fel kell továbbá mosnunk a padlót a készülék alatt. Töröld át minden oldalát vízzel és mosogatószerrel, majd szárítsd meg egy puha, szöszmentes kendővel.
1. tipp: ha a hűtőszekrényed nagyon tele van, egyszerűen állítsd lejjebb egy kicsit a hőmérsékletet, mivel a hideg levegő kevésbé kering, így a baktériumok nem tudnak olyan hatékonyan elszaporodni.
2. tipp: évente legalább egyszer olvaszd le a hűtőszekrény fagyasztóládáját vagy mélyhűtőfiókjait, mert minél jegesebb egy fagyasztó, annál több energiát használ a hűtésre. Ráadásul a túl sok jég tönkreteheti az élelmiszereket, mivel így nem tartható egyenletesen a minimálisan szükséges -15°C-os hőmérsékletet. A fagyasztófiók kiolvasztásához kapcsold ki a hűtőt, és tegyél a fiókba egy edényt forró vízzel, hogy elősegítsd a jég olvadását. A folyamatot felgyorsíthatod egy power fúvókával felszerelt gőztisztítóval.
Konyhatakarítás háztartási szerekkel
Ha egyszerű háztartási szerekkel szeretnéd megtisztítani a konyhát, mindössze néhány alapanyagra lesz szükséged:
- Egy sütőporból és vízből készült paszta segít eltávolítani a makacs szennyeződéseket a sütőből vagy a sütőlemezről: vidd fel a pasztát az érintett területekre, és lehetőleg hagyd hatni egy éjszakán át. Másnap egyszerűen távolítsd el a szennyeződést például egy műanyag keverőlapáttal, és töröld át nedves ruhával.
- A felületek és szekrények zsírfoltjainak eltávolításához általában elég a langyos víz egy kevés mosogatószerrel.
- A rozsdamentes acélfelületek könnyen tisztíthatók nedves mikroszálas kendővel. A rozsdafoltok és a durva szennyeződések ellen hasznos lehet a fogpor: keverd össze egy kevés vízzel, hogy paszta képződjön, vidd fel az érintett területre, és óvatosan súrold át egy puha szivaccsal. Ezután töröld le és fényesítsd ki egy nedves kendővel.
- Az ecet vagy a citromsav segít a vízkőlerakódások eltávolításában. Mindkét háztartási szer alkalmas a lefolyók tisztítására és a kellemetlen szagok megszüntetésére is. A savakat azonban nem szabad eloxált vagy krómozott felületek tisztítására használni.
- A fa szódabikarbónával tisztítható. Nagyobb szennyeződések esetén adj egy evőkanál szódabikarbónát egy liter vízhez, és puha sörtéjű kefével tisztítsd meg vele a fa szekrények és fiókok előlapjait vagy a fából készült vágódeszkákat.