A konyhapult tisztítása

A konyhában valószínűleg a pult a legtöbbször használt felület, és különösen gyakran érintkezik az élelmiszerekkel. Itt aprítod a zöldségeket, filézed a halat és nyújtod a tésztát. Ez azt jelenti, hogy ez a terület naponta szennyeződik szabad szemmel nem látható baktériumokkal. Ezért ezt a munkafelületet – már csak higiéniai okokból is – minden használat után le kell törölni nedves ruhával, továbbá hetente egyszer teljesen rendbe kell tenni és alaposan meg kell tisztítani. Jelentősebb szennyeződések esetén a víz- és alkoholálló munkalapokon lúgos felülettisztítót is használhatunk, hogy eltávolítsuk az ételfoltokhoz és zsírokhoz hasonló szennyeződéseket.

A természetes kővel, például a gránitból vagy márványból készült munkalapokkal óvatosan kell eljárni, mivel a savas vagy oldószereket tartalmazó tisztítószerek megtámadhatják az anyagot. Itt a szaküzletekben kapható, kőfelületekhez való speciális, ideális esetben semleges tisztítószert használj. Ezenkívül tenzidmentes tisztítószerek használata javasolt. Lényeges, hogy a természetes kőből készült munkalapokra került szennyeződéseket a lehető leggyorsabban távolítsuk el. A letörléshez használj puha, nedves kendőt. A száraz kendő a szennyeződéssel együtt apró karcolásokat okozhat. A tisztítószerek használata után mindig öblítsd le tiszta vízzel a felületet, majd tiszta ruhával szárítsd meg, hogy megelőzd a foltok kialakulását.

Vegyszermentes és kíméletes alternatíva a munkalapok tisztítására a gőztisztító. A nyomás és a forró gőz eltávolítja a jellemző háztartási baktériumok 99,99 %-át, ugyanakkor a zsír és a makacs szennyeződések, például a lerakódott ételmaradékok is könnyen eltávolíthatók vele. A gőztisztító ideális a páraelszívó, a főzőlap és a sütő tisztítására is.