Gőzporszívó SGV 8/5 Classic
Az SGV 8/5 Classic* lehetővé teszi a gőztisztítást és a nedves porszívózást, és kiváló ár-érték arányt, valamint kiváló tisztítási teljesítményt, robusztus felépítést és hosszú élettartamot kínál.
Az egyszerűen használható SGV 8/5 gőzporszívó a magas gőznyomásnak (8 bar), a kb. 70 °C-os forró vízhőmérsékletnek és a háromfokozatú gőzáram-szabályozásnak köszönhetően lenyűgöző tisztítási eredményeket biztosít. A tisztítás környezetbarát és teljesen vegyszermentes. Az SGV 8/5 praktikus öntisztító funkciója tartós higiénikus tisztaságot garantál. A gép másik kiemelkedő előnye, hogy egyszerűen és kényelmesen kezelhető, pl. az üzemállapotot és az esetleges szerviz-/hibaüzeneteket megjeleníti a kijelző. A hét különböző gőz/porszívó üzemmód gyorsan és egyszerűen kiválasztható az EASY Operation forgókapcsolóval, míg az ergonomikus gőz/porszívó pisztoly segítségével a gőzáramlás, az öblítési mód és a porszívó funkció közvetlenül és rugalmasan vezérelhető a működés során. Az energiatakarékos és zajcsökkentett eco!efficiency üzemmódnak köszönhetően zajérzékeny helyiségekben történő munkavégzésre is alkalmas. A tartozékok átfogó választékát magán a gépen tárolhatjuk védve a szennyeződésektől, így azok mindig kéznél vannak, anélkül, hogy keresgélni kellene őket.
Jellemzők és előnyök
Fenntartható és kiemelkedő tisztítási teljesítményRendkívül magas gőznyomás (8 bar), kb. 70 °C-os forró vízhőmérséklet és kiváló szívóerő. Könnyen, gyorsan, hatékonyan és vegyszerek használata nélkül távolítja el a legmakacsabb szennyeződéseket is. Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz.
EASY Operation forgókapcsoló három üzemmóddalKülönösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra. Be-/kikapcsoló és gőztisztítás/nedves vákuumos tisztítás. Hideg vizes öblítés: Előöblítse az erősen szennyezett felületeket hideg vízzel.
Gőz/szívótömlő gőz/szívópisztollyalKülönösen felhasználóbarát forgókapcsoló és nyomáskapcsoló a különböző funkciók vezérléséhez. Háromfokozatú gőzáramlás-szabályozást, hideg- és melegvizes működést, valamint egyidejű vákuumozást kínál. Időtakarékos: Az üzemmód működés közben is beállítható. Nem kell megszakítani a tisztítási folyamatot.
LED kijelzőn megjelenített üzemállapot
- Jelzőfény a "Működésre kész" és a "Fűtés bekapcsolva" jelzőfény a forró víz alkalmazásához.
- Jelzőfény a "Frissvíz-tartály üres" vagy a "Szennyesvíz-tartály tele" jelzésére.
- Jelzőfény a "Szerviz" vagy "Hiba" jelzésére.
Háromfokozatú gőzáram-szabályozás
- Könnyű gőz (I. szint) az alacsony szennyezettséghez.
- Közepes gőz (II. szint) átlagos szennyeződéshez.
- Erős gőz (III. szint) a makacs szennyeződésekhez.
Beépített tartozéktárolás
- A tartozékok, mint például a fúvókák vagy a körkefék mindig kéznél vannak.
- Minden tartozékot tisztán és biztonságosan tartanak a szállítás során.
- A tápkábel szállításkor biztonságosan tárolva van a készülék hátulján.
A tartozékok széles választéka a szállítási terjedelemben szerepel
- 300 mm-es padlófúvóka kefecsíkkal és facsaróbetéttel.
- 150 mm-es kézifúvóka kefecsíkokkal és facsaróbetéttel.
- Résfúvóka, pontsugaras fúvóka és három különböző kerek kefe.
Ergonomikus és könnyen szállítható
- Betöltéskor a gépet a süllyesztett fogantyúknál és a tolófogantyúnál fogja meg.
- Hosszabb távú szállításkor a gépet a tolófogantyúnál fogva húzza maga mögött.
- A nagyméretű szállítógörgőkkel könnyen szállítható, akár lépcsőn felfelé vagy lefelé is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Gőznyomás (bar)
|max. 8
|Fűtési teljesítmény (W)
|3000
|Felfűtési idő (min)
|7
|Kazán hőmérséklete (°C)
|max. 173
|Forró víz hőmérséklet (°C)
|70 - 173
|Frissvíztartály (l)
|5,6
|Szennyezettvíz-tartály (l)
|5
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 50
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|39
|Csomagolási súly (kg)
|50,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Be/ki kapcsoló, hideg víz/szívó üzemmód, gőz/forró víz/hideg víz/szívó üzemmód.
A csomag tartalma
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzszívócső: 2 Darab(ok), 505 mm
- Padlótisztító fej: 300 mm
- Gőz/szívótömlő gőz/szívópisztollyal: 4 m
- Kézifej gumicsík: 150 mm
- Padlófej gumicsík: 300 mm
- Kézifej: 150 mm
- Fúvóka-adapter a fugafej számára: 185 mm
- Hosszabbító a pontfúvókához: 140 mm
- Kis kerek kefe, rozsdamentes acél: 1 Darab(ok)
- Kis kerek kefe, sárgaréz: 1 Darab(ok)
- Kis kerek kefe, Pekalon (fekete): 1 Darab(ok)
- Tolófogantyú
- Tartozéktároló (kivehető)
Felszereltség
- Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
- Gépház: Rozsdamentes acél
- Beépített kábeltárolás
- LED kijelző
- Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (háromlépcsős)
- Biztonsági zár a gőzpisztolyon
Videók
Alkalmazási területek
- Makacs szennyeződések, foltok és zsírok
- Falicsempék, kerámiapadlók és egyéb kemény felületek
- Szerelvények, munkafelületek és rozsdamentes acélfelületek
- Ablaküvegek, üvegajtók, üvegfelületek és tükrök
- Szövetek és kárpitozott bútorok
- Járművek belső terének tisztítása
Tartozékok
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