Az egyszerűen használható SGV 8/5 gőzporszívó a magas gőznyomásnak (8 bar), a kb. 70 °C-os forró vízhőmérsékletnek és a háromfokozatú gőzáram-szabályozásnak köszönhetően lenyűgöző tisztítási eredményeket biztosít. A tisztítás környezetbarát és teljesen vegyszermentes. Az SGV 8/5 praktikus öntisztító funkciója tartós higiénikus tisztaságot garantál. A gép másik kiemelkedő előnye, hogy egyszerűen és kényelmesen kezelhető, pl. az üzemállapotot és az esetleges szerviz-/hibaüzeneteket megjeleníti a kijelző. A hét különböző gőz/porszívó üzemmód gyorsan és egyszerűen kiválasztható az EASY Operation forgókapcsolóval, míg az ergonomikus gőz/porszívó pisztoly segítségével a gőzáramlás, az öblítési mód és a porszívó funkció közvetlenül és rugalmasan vezérelhető a működés során. Az energiatakarékos és zajcsökkentett eco!efficiency üzemmódnak köszönhetően zajérzékeny helyiségekben történő munkavégzésre is alkalmas. A tartozékok átfogó választékát magán a gépen tárolhatjuk védve a szennyeződésektől, így azok mindig kéznél vannak, anélkül, hogy keresgélni kellene őket.