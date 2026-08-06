Ipari portalanító ID 90/30 Afc Z22
A csendes (64 dB[A]-es) ID 90/30 Afc Z22 porelszívó rendszer alkalmas rendkívül nagy mennyiségű por biztonságos elszívására, továbbá ATEX 22-es zónában történő használatra is. Elektromos szűrőrázóval ellátva.
ID 90/30 Afc Z22 poreltávolító rendszerünk robbanásveszélyes környezetben is gond nélkül használható. Testvérmodelljével - az RE 9/30-cal - ellentétben ez a változat forgásirány-ellenőrzéssel, vizuális figyelmeztető jelzéssel és a hozzá tartozó vezérléssel is rendelkezik, ezért az ATEX 22-es zónára is engedélyezett a használata. A rendkívül gazdaságos és halk (64 dB[A]-os) rendszer több műszakos üzemben is használható, és lenyűgöző eredményeket produkál a gépekre vagy gyártósorokra lerakódott, illetve a levegőben lebegő por folyamatos elszívásakor. A nagy hatásfokú radiális ventilátor (IE3) folyamatosan nagy, 900 m³/h körüli légáramot biztosít. A 3,2 m²-es M porosztályú főszűrővel együtt ez lehetővé teszi a gép hosszan tartó használatát, még nagy mennyiségű por esetén is. A szűrő automatikus tisztítása egy elektromos szűrőrázó segítségével történik.
Jellemzők és előnyök
Tartós, mosható zsebszűrő és elektronikus szűrőtisztítás.Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra. Hatékony, kényelmes szűrőtisztítás az állandó szívóerőért.
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkülLeszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Alacsony porürítésű rendszer PE zsákkal.Alacsony porürítés a zárómechanizmusnak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően. Egyszerű és biztonságos poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Kényelmes szűrőtisztítás elektromos rezgő motorral.
- Hatékony, kényelmes szűrőtisztítás az állandó szívóerőért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|250 / 900
|Vákuum (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Fém
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Szűrőfelület (m²)
|3,2
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 120
|Zajszint (dB (A))
|64
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|314
|Csomagolási súly (kg)
|301,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1497 x 800 x 1690
Felszereltség
- Szűrők: Zsebszűrő
- Szállított tartozékok: nem
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