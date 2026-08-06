ID 90/30 Afc Z22 poreltávolító rendszerünk robbanásveszélyes környezetben is gond nélkül használható. Testvérmodelljével - az RE 9/30-cal - ellentétben ez a változat forgásirány-ellenőrzéssel, vizuális figyelmeztető jelzéssel és a hozzá tartozó vezérléssel is rendelkezik, ezért az ATEX 22-es zónára is engedélyezett a használata. A rendkívül gazdaságos és halk (64 dB[A]-os) rendszer több műszakos üzemben is használható, és lenyűgöző eredményeket produkál a gépekre vagy gyártósorokra lerakódott, illetve a levegőben lebegő por folyamatos elszívásakor. A nagy hatásfokú radiális ventilátor (IE3) folyamatosan nagy, 900 m³/h körüli légáramot biztosít. A 3,2 m²-es M porosztályú főszűrővel együtt ez lehetővé teszi a gép hosszan tartó használatát, még nagy mennyiségű por esetén is. A szűrő automatikus tisztítása egy elektromos szűrőrázó segítségével történik.