Ipari portalanító ID 90/30 Afc Z22

A csendes (64 dB[A]-es) ID 90/30 Afc Z22 porelszívó rendszer alkalmas rendkívül nagy mennyiségű por biztonságos elszívására, továbbá ATEX 22-es zónában történő használatra is. Elektromos szűrőrázóval ellátva.

ID 90/30 Afc Z22 poreltávolító rendszerünk robbanásveszélyes környezetben is gond nélkül használható. Testvérmodelljével - az RE 9/30-cal - ellentétben ez a változat forgásirány-ellenőrzéssel, vizuális figyelmeztető jelzéssel és a hozzá tartozó vezérléssel is rendelkezik, ezért az ATEX 22-es zónára is engedélyezett a használata. A rendkívül gazdaságos és halk (64 dB[A]-os) rendszer több műszakos üzemben is használható, és lenyűgöző eredményeket produkál a gépekre vagy gyártósorokra lerakódott, illetve a levegőben lebegő por folyamatos elszívásakor. A nagy hatásfokú radiális ventilátor (IE3) folyamatosan nagy, 900 m³/h körüli légáramot biztosít. A 3,2 m²-es M porosztályú főszűrővel együtt ez lehetővé teszi a gép hosszan tartó használatát, még nagy mennyiségű por esetén is. A szűrő automatikus tisztítása egy elektromos szűrőrázó segítségével történik.

Jellemzők és előnyök
Ipari portalanító ID 90/30 Afc Z22: Tartós, mosható zsebszűrő és elektronikus szűrőtisztítás.
Tartós, mosható zsebszűrő és elektronikus szűrőtisztítás.
Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra. Hatékony, kényelmes szűrőtisztítás az állandó szívóerőért.
Ipari portalanító ID 90/30 Afc Z22: Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Ipari portalanító ID 90/30 Afc Z22: Alacsony porürítésű rendszer PE zsákkal.
Alacsony porürítésű rendszer PE zsákkal.
Alacsony porürítés a zárómechanizmusnak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően. Egyszerű és biztonságos poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Kényelmes szűrőtisztítás elektromos rezgő motorral.
  • Hatékony, kényelmes szűrőtisztítás az állandó szívóerőért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 250 / 900
Vákuum (mbar/kPa) 48 / 4,8
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Fém
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Szűrőfelület (m²) 3,2
Csatlakozás névleges átmérője ID 120
Zajszint (dB (A)) 64
Fő szűrő porosztálya M
Súly tartozékok nélkül (kg) 314
Csomagolási súly (kg) 301,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1497 x 800 x 1690

Felszereltség

  • Szűrők: Zsebszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari portalanító ID 90/30 Afc Z22
Ipari portalanító ID 90/30 Afc Z22
Ipari portalanító ID 90/30 Afc Z22
Ipari portalanító ID 90/30 Afc Z22

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