Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22

Mobil, egymotoros, középkategóriás ipari porszívó M porosztályú csillagszűrővel felszerelve, finom és durva szilárd anyagok porszívózására higiéniailag érzékeny területeken a 22-es zónában.

Robbanásbiztos, középkategóriás ipari IVM 40/12-1 M Z22 porszívó, amely alkalmas kis és közepes mennyiségű finom és durva szilárd anyagok univerzális felszívására ipari környezetben, ATEX 22-es zónában. A megbízható, tartós, kompakt és mobil gép egyfázisú üzemben működik, és minden olyan helyzetben alkalmazható, ahol a körülmények megkövetelik bizonyos biztonsági intézkedések betartását. A nagyméretű kerekeknek köszönhetően igen könnyen szállítható a munkavégzés helyszínére. Az innovatív Pull and Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a nagyméretű, M porosztályú csillagszűrő könnyen, egyszerűen és kényelmesen tisztítható működés közben. A gyűjtő- és szűrőtartályok kiváló minőségű, saválló rozsdamentes acélból, az alváz pedig tartós acélból készült.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22: Tanúsított ATEX 22-es zónára
Tanúsított ATEX 22-es zónára
Robbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22-es zónában.
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22: M porosztály
M porosztály
A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22: Alacsony kopású EC-turbina
Alacsony kopású EC-turbina
Kefementes kivitel az alacsony kopású működés érdekében. Alkalmas három műszakos üzemre a minimum 5000 órás élettartamnak köszönhetően.
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
  • A szűrő egy lépésben tisztítható működés közben.
  • Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Nagy csillagszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 49,4 / 178
Vákuum (mbar/kPa) 239 / 23,9
Tartálytérfogat (l) 40
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 1 x 1,2
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 40
Zajszint (dB (A)) 73
Kábelhossz (m) 10
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,6
Súly tartozékok nélkül (kg) 50
Csomagolási súly (kg) 50,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 645 x 655 x 1140

Felszereltség

  • Főszűrő: Csillagszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22

Videók

Alkalmazási területek
  • Alkalmas ATEX 22-es zónában történő használatra
  • Kis és közepes mennyiségű szilárd anyagokhoz és M osztályú porokhoz.
  • A legkeményebb feladatokhoz készült, ragasztóanyagok porszívózására is alkalmas
Tartozékok