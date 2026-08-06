Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22
Mobil, egymotoros, középkategóriás ipari porszívó M porosztályú csillagszűrővel felszerelve, finom és durva szilárd anyagok porszívózására higiéniailag érzékeny területeken a 22-es zónában.
Robbanásbiztos, középkategóriás ipari IVM 40/12-1 M Z22 porszívó, amely alkalmas kis és közepes mennyiségű finom és durva szilárd anyagok univerzális felszívására ipari környezetben, ATEX 22-es zónában. A megbízható, tartós, kompakt és mobil gép egyfázisú üzemben működik, és minden olyan helyzetben alkalmazható, ahol a körülmények megkövetelik bizonyos biztonsági intézkedések betartását. A nagyméretű kerekeknek köszönhetően igen könnyen szállítható a munkavégzés helyszínére. Az innovatív Pull and Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a nagyméretű, M porosztályú csillagszűrő könnyen, egyszerűen és kényelmesen tisztítható működés közben. A gyűjtő- és szűrőtartályok kiváló minőségű, saválló rozsdamentes acélból, az alváz pedig tartós acélból készült.
Jellemzők és előnyök
Tanúsított ATEX 22-es zónáraRobbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22-es zónában.
M porosztályA komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Alacsony kopású EC-turbinaKefementes kivitel az alacsony kopású működés érdekében. Alkalmas három műszakos üzemre a minimum 5000 órás élettartamnak köszönhetően.
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
- A szűrő egy lépésben tisztítható működés közben.
- Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Nagy csillagszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|49,4 / 178
|Vákuum (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Tartálytérfogat (l)
|40
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|1 x 1,2
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 40
|Zajszint (dB (A))
|73
|Kábelhossz (m)
|10
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,6
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|50
|Csomagolási súly (kg)
|50,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|645 x 655 x 1140
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Szállított tartozékok: nem
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Alkalmazási területek
- Alkalmas ATEX 22-es zónában történő használatra
- Kis és közepes mennyiségű szilárd anyagokhoz és M osztályú porokhoz.
- A legkeményebb feladatokhoz készült, ragasztóanyagok porszívózására is alkalmas