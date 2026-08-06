Robbanásbiztos, középkategóriás ipari IVM 40/12-1 M Z22 porszívó, amely alkalmas kis és közepes mennyiségű finom és durva szilárd anyagok univerzális felszívására ipari környezetben, ATEX 22-es zónában. A megbízható, tartós, kompakt és mobil gép egyfázisú üzemben működik, és minden olyan helyzetben alkalmazható, ahol a körülmények megkövetelik bizonyos biztonsági intézkedések betartását. A nagyméretű kerekeknek köszönhetően igen könnyen szállítható a munkavégzés helyszínére. Az innovatív Pull and Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a nagyméretű, M porosztályú csillagszűrő könnyen, egyszerűen és kényelmesen tisztítható működés közben. A gyűjtő- és szűrőtartályok kiváló minőségű, saválló rozsdamentes acélból, az alváz pedig tartós acélból készült.