IVM 40/12-1 M Z22 Set robbanásbiztos középkategóriás ipari porszívó, alkalmas kis és közepes mennyiségű finom és durva szilárd anyagok univerzális porszívózására ipari környezetben – ideális szigorú higiéniai követelményeknek megfelelő területeken és az ATEX 22-es zónában való használatra is. A megbízható, tartós, kompakt és mobil gép tartozékokkal (reduktor, PVC szívótömlő, rozsdamentes acél fogantyú és standard fúvóka) egyfázisú üzemmódban működik, EC turbinával van felszerelve, és minden olyan alkalmazásban használható, ahol a körülmények bizonyos biztonsági intézkedések betartását igénylik. A nagy kerekek megkönnyítik a szállítást, bárhová szükség van rá. Az innovatív Pull and Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően az M porosztályú nagy csillagszűrő üzem közben könnyen és kényelmesen tisztítható. A gyűjtőtartály és a szűrőtartály kiváló minőségű saválló rozsdamentes acélból, míg az alváz tartós acélból készült.