Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22 Set

Középkategóriás ipari porszívókészlet tartozékokkal, M porosztályú csillagszűrővel és EC turbinával felszerelve, finom és durva szilárd anyagok porszívózására ATEX 22-es zónában.

IVM 40/12-1 M Z22 Set robbanásbiztos középkategóriás ipari porszívó, alkalmas kis és közepes mennyiségű finom és durva szilárd anyagok univerzális porszívózására ipari környezetben – ideális szigorú higiéniai követelményeknek megfelelő területeken és az ATEX 22-es zónában való használatra is. A megbízható, tartós, kompakt és mobil gép tartozékokkal (reduktor, PVC szívótömlő, rozsdamentes acél fogantyú és standard fúvóka) egyfázisú üzemmódban működik, EC turbinával van felszerelve, és minden olyan alkalmazásban használható, ahol a körülmények bizonyos biztonsági intézkedések betartását igénylik. A nagy kerekek megkönnyítik a szállítást, bárhová szükség van rá. Az innovatív Pull and Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően az M porosztályú nagy csillagszűrő üzem közben könnyen és kényelmesen tisztítható. A gyűjtőtartály és a szűrőtartály kiváló minőségű saválló rozsdamentes acélból, míg az alváz tartós acélból készült.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22 Set: Tanúsított ATEX 22-es zónára
Tanúsított ATEX 22-es zónára
Robbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22-es zónában.
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22 Set: M porosztály
M porosztály
A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22 Set: Alacsony kopású EC-turbina
Alacsony kopású EC-turbina
Kefementes kivitel az alacsony kopású működés érdekében. Alkalmas három műszakos üzemre a minimum 5000 órás élettartamnak köszönhetően.
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
  • A szűrő egy lépésben tisztítható működés közben.
  • Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Nagy csillagszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 49,4 / 178
Vákuum (mbar/kPa) 239 / 23,9
Tartálytérfogat (l) 40
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 1 x 1,2
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 40
Zajszint (dB (A)) 73
Kábelhossz (m) 10
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,6
Súly tartozékok nélkül (kg) 52,6
Csomagolási súly (kg) 53,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 645 x 655 x 1140
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22 Set
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22 Set
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22 Set
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22 Set
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22 Set
Ipari porszívó IVM 40/12-1 M Z22 Set

Videók

Alkalmazási területek
  • Alkalmas ATEX 22-es zónában történő használatra
  • Kis és közepes mennyiségű szilárd anyagokhoz és M osztályú porokhoz.
  • A legkeményebb feladatokhoz készült, ragasztóanyagok porszívózására is alkalmas
Tartozékok