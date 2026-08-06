Ipari portalanító ID 30/30 Afc

Az ID 30/30 Afc porelszívó egy mobil gép a megmunkálóközpontokban a makacs por és a forgács biztonságos leválasztására. Ezt a magasnyomású kompresszor teszi lehetővé.

ID 30/30 Afc: mobil porelszívó ipari megmunkálóközpontokhoz. Magasnyomású kompresszorral, amely megbízhatóan leválasztja az összes potenciálisan tapadó problémás port és forgácsot. Az automatikus szűrőrázóval ellátott vezérlőszekrény biztosítja a szűrő hosszú élettartamát. Kérésre differenciál nyomáskapcsoló rendelhető a szűrő ellenőrzéséhez, valamint ultrahangos távolságérzékelő a töltöttségi szint ellenőrzéséhez. A gép különböző teljesítmény- és szűrőosztályokban kapható (egészen a rákkeltő por leválasztására szolgáló "H" szűrőosztályig).

Jellemzők és előnyök
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
  • Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
  • Alacsony porürítés a zárómechanizmusnak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően.
  • Egyszerű és biztonságos poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Kényelmes szűrőtisztítás elektromos rezgő motorral.
  • Hatékony, kényelmes szűrőtisztítás az állandó szívóerőért.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
  • M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 87,5 / 315
Vákuum (mbar/kPa) 260 / 26
Tartálytérfogat (l) 50
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Szűrőfelület (m²) 3,2
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 62
Fő szűrő porosztálya M
Súly tartozékok nélkül (kg) 170
Csomagolási súly (kg) 170,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 915 x 777 x 1938
Ipari portalanító ID 30/30 Afc
Ipari portalanító ID 30/30 Afc

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