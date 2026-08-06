ID 30/30 Afc: mobil porelszívó ipari megmunkálóközpontokhoz. Magasnyomású kompresszorral, amely megbízhatóan leválasztja az összes potenciálisan tapadó problémás port és forgácsot. Az automatikus szűrőrázóval ellátott vezérlőszekrény biztosítja a szűrő hosszú élettartamát. Kérésre differenciál nyomáskapcsoló rendelhető a szűrő ellenőrzéséhez, valamint ultrahangos távolságérzékelő a töltöttségi szint ellenőrzéséhez. A gép különböző teljesítmény- és szűrőosztályokban kapható (egészen a rákkeltő por leválasztására szolgáló "H" szűrőosztályig).