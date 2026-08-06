Ipari portalanító ID 30/30 Afc
Az ID 30/30 Afc porelszívó egy mobil gép a megmunkálóközpontokban a makacs por és a forgács biztonságos leválasztására. Ezt a magasnyomású kompresszor teszi lehetővé.
ID 30/30 Afc: mobil porelszívó ipari megmunkálóközpontokhoz. Magasnyomású kompresszorral, amely megbízhatóan leválasztja az összes potenciálisan tapadó problémás port és forgácsot. Az automatikus szűrőrázóval ellátott vezérlőszekrény biztosítja a szűrő hosszú élettartamát. Kérésre differenciál nyomáskapcsoló rendelhető a szűrő ellenőrzéséhez, valamint ultrahangos távolságérzékelő a töltöttségi szint ellenőrzéséhez. A gép különböző teljesítmény- és szűrőosztályokban kapható (egészen a rákkeltő por leválasztására szolgáló "H" szűrőosztályig).
Jellemzők és előnyök
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
- Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
- Alacsony porürítés a zárómechanizmusnak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően.
- Egyszerű és biztonságos poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Kényelmes szűrőtisztítás elektromos rezgő motorral.
- Hatékony, kényelmes szűrőtisztítás az állandó szívóerőért.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
- M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|87,5 / 315
|Vákuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tartálytérfogat (l)
|50
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Szűrőfelület (m²)
|3,2
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|62
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|170
|Csomagolási súly (kg)
|170,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|915 x 777 x 1938
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