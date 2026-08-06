Az ID 50/40 Afc porelszívó biztonságosan használható vákuumozó feldolgozógépekben. A magasnyomású kompresszornak köszönhetően alkalmas mindenféle problémás (pl. ragasztó) por és forgács leválasztására. A gép különböző teljesítmény- és szűrőosztályokban kapható. A választék egészen a rákkeltő porok leválasztására szolgáló "H" szűrőosztályig terjed. Az automatikus szűrőrázóval ellátott vezérlőszekrény garantálja a szűrő hosszú élettartamát. Opcionálisan rendelhető: nyomáskülönbség kapcsoló a szűrő ellenőrzéséhez, valamint ultrahangos távolságérzékelő a töltési szint ellenőrzéséhez.