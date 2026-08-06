Ipari portalanító ID 50/40 Afc
Az ID 50/40 Afc mobil porelszívó magasnyomású kompresszorral rendelkezik mindenféle ragasztóréteg és -por leválasztásához.
Az ID 50/40 Afc porelszívó biztonságosan használható vákuumozó feldolgozógépekben. A magasnyomású kompresszornak köszönhetően alkalmas mindenféle problémás (pl. ragasztó) por és forgács leválasztására. A gép különböző teljesítmény- és szűrőosztályokban kapható. A választék egészen a rákkeltő porok leválasztására szolgáló "H" szűrőosztályig terjed. Az automatikus szűrőrázóval ellátott vezérlőszekrény garantálja a szűrő hosszú élettartamát. Opcionálisan rendelhető: nyomáskülönbség kapcsoló a szűrő ellenőrzéséhez, valamint ultrahangos távolságérzékelő a töltési szint ellenőrzéséhez.
Jellemzők és előnyök
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkülLeszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhozAlacsony porürítés a zárómechanizmusnak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően. Egyszerű és biztonságos poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|138 / 495
|Vákuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Tartálytérfogat (l)
|50
|mért felvett teljesítményt (kW)
|4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Szűrőfelület (m²)
|3,2
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Zajszint (dB (A))
|70
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|200
|Csomagolási súly (kg)
|200,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|915 x 777 x 1824
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