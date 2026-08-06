Ipari portalanító ID 50/40 Afc

Az ID 50/40 Afc mobil porelszívó magasnyomású kompresszorral rendelkezik mindenféle ragasztóréteg és -por leválasztásához.

Az ID 50/40 Afc porelszívó biztonságosan használható vákuumozó feldolgozógépekben. A magasnyomású kompresszornak köszönhetően alkalmas mindenféle problémás (pl. ragasztó) por és forgács leválasztására. A gép különböző teljesítmény- és szűrőosztályokban kapható. A választék egészen a rákkeltő porok leválasztására szolgáló "H" szűrőosztályig terjed. Az automatikus szűrőrázóval ellátott vezérlőszekrény garantálja a szűrő hosszú élettartamát. Opcionálisan rendelhető: nyomáskülönbség kapcsoló a szűrő ellenőrzéséhez, valamint ultrahangos távolságérzékelő a töltési szint ellenőrzéséhez.

Jellemzők és előnyök
Ipari portalanító ID 50/40 Afc: M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Ipari portalanító ID 50/40 Afc: Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Ipari portalanító ID 50/40 Afc: Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
Pormentes ürítési rendszer veszélyes anyagokhoz
Alacsony porürítés a zárómechanizmusnak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően. Egyszerű és biztonságos poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 138 / 495
Vákuum (mbar/kPa) 140 / 14
Tartálytérfogat (l) 50
mért felvett teljesítményt (kW) 4
Porszívózás típusa Elektromos
Szűrőfelület (m²) 3,2
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Zajszint (dB (A)) 70
Fő szűrő porosztálya M
Súly tartozékok nélkül (kg) 200
Csomagolási súly (kg) 200,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 915 x 777 x 1824
Ipari portalanító ID 50/40 Afc
Ipari portalanító ID 50/40 Afc

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