Ipari portalanító ID 90/30

ID 90/30 poreltávolító rendszer, alkalmas több műszakos munkavégzésre: csendes (64 dB[A]), és kiválóan alkalmas a felületekre lerakódott vagy a levegőben lévő por eltávolítására.

Az ID 90/30 porszívórendszer biztosítja olyan por és egyéb anyagok folyamatos elszívását, melyek a gépekre rakódtak vagy a levegőben vannak. Ideális több műszakos munkavégzésre. Rendkívül csendesen működik, mindössze 64 dB(A) üzemi zaj mellett, és az IE3 energiahatékonysági osztályba tartozó nagy hatékonyságú motornak köszönhetően sok energiát takarít meg. A folyamatos magas légáramlásnak (900 m³/h) és a nagy szűrőfelületnek (3,2 m²) köszönhetően a rendszer könnyedén hosszú ideig képes megbirkózni a nagy mennyiségű porral. Az M porosztályú főszűrőt intuitív kézi szűrőtisztítással kell karbantartani.

Jellemzők és előnyök
Ipari portalanító ID 90/30: Tartós, mosható zsebszűrő a folyamatosan nagy szívóerőért.
Tartós, mosható zsebszűrő a folyamatosan nagy szívóerőért.
Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra. Utolérhetetlenül hatékony kézi szűrőtisztítás köszönhetően a minden porzsákban meglévő megerősítő hálónak.
Ipari portalanító ID 90/30: Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Ipari portalanító ID 90/30: Alacsony porürítésű rendszer PE zsákkal.
Alacsony porürítésű rendszer PE zsákkal.
Alacsony porürítés a zárómechanizmusnak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően. Egyszerű és biztonságos poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Könnyű szűrőtisztítás a kézi rázómechanizmusnak köszönhetően.
  • A rázóeszköz szabályos működése a folyamatosan nagy szívóerőért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 250 / 900
Vákuum (mbar/kPa) 48 / 4,8
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Fém
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Szűrőfelület (m²) 3,2
Csatlakozás névleges átmérője ID 120
Zajszint (dB (A)) 64
Fő szűrő porosztálya M
Súly tartozékok nélkül (kg) 270
Csomagolási súly (kg) 270,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1450 x 760 x 1680

Felszereltség

  • Szűrők: Zsebszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari portalanító ID 90/30
Ipari portalanító ID 90/30

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