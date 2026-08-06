Az ID 90/30 porszívórendszer biztosítja olyan por és egyéb anyagok folyamatos elszívását, melyek a gépekre rakódtak vagy a levegőben vannak. Ideális több műszakos munkavégzésre. Rendkívül csendesen működik, mindössze 64 dB(A) üzemi zaj mellett, és az IE3 energiahatékonysági osztályba tartozó nagy hatékonyságú motornak köszönhetően sok energiát takarít meg. A folyamatos magas légáramlásnak (900 m³/h) és a nagy szűrőfelületnek (3,2 m²) köszönhetően a rendszer könnyedén hosszú ideig képes megbirkózni a nagy mennyiségű porral. Az M porosztályú főszűrőt intuitív kézi szűrőtisztítással kell karbantartani.