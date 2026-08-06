Ipari portalanító ID 90/30
ID 90/30 poreltávolító rendszer, alkalmas több műszakos munkavégzésre: csendes (64 dB[A]), és kiválóan alkalmas a felületekre lerakódott vagy a levegőben lévő por eltávolítására.
Az ID 90/30 porszívórendszer biztosítja olyan por és egyéb anyagok folyamatos elszívását, melyek a gépekre rakódtak vagy a levegőben vannak. Ideális több műszakos munkavégzésre. Rendkívül csendesen működik, mindössze 64 dB(A) üzemi zaj mellett, és az IE3 energiahatékonysági osztályba tartozó nagy hatékonyságú motornak köszönhetően sok energiát takarít meg. A folyamatos magas légáramlásnak (900 m³/h) és a nagy szűrőfelületnek (3,2 m²) köszönhetően a rendszer könnyedén hosszú ideig képes megbirkózni a nagy mennyiségű porral. Az M porosztályú főszűrőt intuitív kézi szűrőtisztítással kell karbantartani.
Jellemzők és előnyök
Tartós, mosható zsebszűrő a folyamatosan nagy szívóerőért.Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra. Utolérhetetlenül hatékony kézi szűrőtisztítás köszönhetően a minden porzsákban meglévő megerősítő hálónak.
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkülLeszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Alacsony porürítésű rendszer PE zsákkal.Alacsony porürítés a zárómechanizmusnak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően. Egyszerű és biztonságos poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Könnyű szűrőtisztítás a kézi rázómechanizmusnak köszönhetően.
- A rázóeszköz szabályos működése a folyamatosan nagy szívóerőért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|250 / 900
|Vákuum (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Fém
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Szűrőfelület (m²)
|3,2
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 120
|Zajszint (dB (A))
|64
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|270
|Csomagolási súly (kg)
|270,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Felszereltség
- Szűrők: Zsebszűrő
- Szállított tartozékok: nem
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