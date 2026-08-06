Ipari porszívó IVM 40/24-2 M ACD
Az IVM 40/24-2 M ACD Set kétmotoros mobil középkategóriás ipari porszívó tartozékokkal együtt lenyűgöző teljesítményt nyújt finom és durva éghető porok felszívásában.
Tartós, robusztus, kompakt, mobil: IVM 40/24-2 M ACD Set kétmotoros középkategóriás ipari porszívónk finom és durva éghető szilárd anyagok univerzális porszívózására ATEX zónán kívül. A megbízható gép egyfázisú üzemmódban működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, tanúsított, M porosztályú PTFE csillagszűrő a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a porszívó kikapcsolása nélkül. Az ipari porszívó szűrője és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg az alváz tartós acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.
Jellemzők és előnyök
ACD - Alkalmazott éghető por eseténAz éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
M porosztályA komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztításA szűrő egy lépésben tisztítható működés közben. Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Két motorral felszerelve
- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
Nagy csillagszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|100 / 360
|Vákuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tartálytérfogat (l)
|40
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|77
|Kábelhossz (m)
|10
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,5
|Szín
|ezüst
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|34,5
|Csomagolási súly (kg)
|35,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|645 x 655 x 1157
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Szállított tartozékok: igen
Videók
Alkalmazási területek
- Gyúlékony típusú porok felszívásához