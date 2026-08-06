Tartós, robusztus, kompakt, mobil: IVM 40/24-2 M ACD Set kétmotoros középkategóriás ipari porszívónk finom és durva éghető szilárd anyagok univerzális porszívózására ATEX zónán kívül. A megbízható gép egyfázisú üzemmódban működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, tanúsított, M ​​porosztályú PTFE csillagszűrő a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a porszívó kikapcsolása nélkül. Az ipari porszívó szűrője és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg az alváz tartós acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.