Tartós, robusztus, kompakt és mobil: kétmotoros, középkategóriás IVM 40/24-2 ACD Lp Set ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális porszívózására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemmódban működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. Az M porosztályú csillagszűrő a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a porszívó kikapcsolása nélkül. A gép lenyűgöző Longopac® ürítőrendszerével, amely lehetővé teszi a felszívott hulladék pormentes eltávolítását. A gép szűrőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg az alváz tartós acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.