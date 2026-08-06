Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp Set
IVM 40/24-2 M ACD Lp Készlet Kétmotoros, középkategóriás ipari porszívó, tartozékokkal együtt, finom és durva szilárd anyagokhoz. Longopac® ürítőrendszerrel a pormentes ürítés érdekében.
Tartós, robusztus, kompakt és mobil: kétmotoros, középkategóriás IVM 40/24-2 ACD Lp Set ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális porszívózására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemmódban működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. Az M porosztályú csillagszűrő a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a porszívó kikapcsolása nélkül. A gép lenyűgöző Longopac® ürítőrendszerével, amely lehetővé teszi a felszívott hulladék pormentes eltávolítását. A gép szűrőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg az alváz tartós acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.
Jellemzők és előnyök
ACD - Alkalmazott éghető por eseténAz éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
M porosztályA komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszerBiztonságos, egészséges munkavégzés a pormentes ártalmatlanításnak köszönhetően.
Két befúvómotor
- Kiváló szívóteljesítmény és hatékonyság.
Nagy csillagszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|100 / 360
|Vákuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tartálytérfogat (l)
|40
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|77
|Kábelhossz (m)
|10
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,5
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|47
|Csomagolási súly (kg)
|49,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|680 x 655 x 1435
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Szállított tartozékok: igen
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Alkalmazási területek
- Kisebb mennyiségű szilárd anyaghoz és porhoz
- Gyúlékony típusú porok felszívásához