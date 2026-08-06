Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp Set

IVM 40/24-2 M ACD Lp Készlet Kétmotoros, középkategóriás ipari porszívó, tartozékokkal együtt, finom és durva szilárd anyagokhoz. Longopac® ürítőrendszerrel a pormentes ürítés érdekében.

Tartós, robusztus, kompakt és mobil: kétmotoros, középkategóriás IVM 40/24-2 ACD Lp Set ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális porszívózására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemmódban működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. Az M porosztályú csillagszűrő a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a porszívó kikapcsolása nélkül. A gép lenyűgöző Longopac® ürítőrendszerével, amely lehetővé teszi a felszívott hulladék pormentes eltávolítását. A gép szűrőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg az alváz tartós acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp Set: ACD - Alkalmazott éghető por esetén
ACD - Alkalmazott éghető por esetén
Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp Set: M porosztály
M porosztály
A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp Set: Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszer
Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszer
Biztonságos, egészséges munkavégzés a pormentes ártalmatlanításnak köszönhetően.
Két befúvómotor
  • Kiváló szívóteljesítmény és hatékonyság.
Nagy csillagszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 100 / 360
Vákuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Tartálytérfogat (l) 40
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 77
Kábelhossz (m) 10
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,5
Súly tartozékok nélkül (kg) 47
Csomagolási súly (kg) 49,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 680 x 655 x 1435

Felszereltség

  • Főszűrő: Csillagszűrő
  • Szállított tartozékok: igen
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp Set
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp Set
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp Set
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp Set
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp Set

Videók

Alkalmazási területek
  • Kisebb mennyiségű szilárd anyaghoz és porhoz
  • Gyúlékony típusú porok felszívásához
Tartozékok