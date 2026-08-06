Ipari porszívó IVR 100/24-2 Ef

Az IVR 100/24-2 Ef mobil ipari porszívó nagy szívóteljesítményét és a nagy mennyiségű veszélyes, finom por biztonságos felszívását két nagy teljesítményű bypass turbina biztosítja.

Az IVR 100/24-2 Ef ipari porszívó megbízható M porosztályú szűrőtechnikája és két nagy teljesítményű, 2,4 kW névleges bemeneti teljesítményű bypass turbinája képes nagy mennyiségű finom és veszélyes (OEL ≥ 0,1 mg/m³) forgács és por felszívására. Ez a mobil, váltóáramú gép, amely tartós, mosható zsákszűrővel és a folyamatosan nagy szívóteljesítményt biztosító kézi szűrőtisztítással rendelkezik, robusztus, karbantartásbarát kialakításának köszönhetően tökéletesen megfelel az ipari alkalmazások követelményeinek. A 100 literes tartály targoncával vagy daruval üríthető - anélkül, hogy bármelyik lehetőséghez el kellene távolítani a meghajtófejet. Szükség esetén a hulladékot egy ügyfélspecifikus kiürítőhelyen, például egy padló alatti szállítószalagon vagy egy konténerbe is ki lehet üríteni

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR 100/24-2 Ef: Kényelmes, kézi kiürítő fedél
Kényelmes, kézi kiürítő fedél
Könnyű kiürítéshez, például padló alatti szállítószalagokba vagy konténerekbe. A szívóközeg kényelmes és időtakarékos kiürítése, még nagy mennyiségek esetén is. A daru rögzítőszemek lehetővé teszik a daruval történő biztonságos kiemelést és kiürítést.
Ipari porszívó IVR 100/24-2 Ef: Különösen robusztus, különösen rugalmas
Különösen robusztus, különösen rugalmas
Praktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Számos lehetőség a tartozékok tárolására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Ipari porszívó IVR 100/24-2 Ef: Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
  • A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 230 / 23
Tartálytérfogat (l) 100
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 68
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,75
Súly tartozékok nélkül (kg) 116
Csomagolási súly (kg) 116,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 950 x 715 x 1640
Ipari porszívó IVR 100/24-2 Ef
Ipari porszívó IVR 100/24-2 Ef

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű finom fémreszelékhez.
  • Nagy mennyiségű veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
Tartozékok