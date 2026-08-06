Ipari porszívó IVR 100/24-2 Ef
Az IVR 100/24-2 Ef mobil ipari porszívó nagy szívóteljesítményét és a nagy mennyiségű veszélyes, finom por biztonságos felszívását két nagy teljesítményű bypass turbina biztosítja.
Az IVR 100/24-2 Ef ipari porszívó megbízható M porosztályú szűrőtechnikája és két nagy teljesítményű, 2,4 kW névleges bemeneti teljesítményű bypass turbinája képes nagy mennyiségű finom és veszélyes (OEL ≥ 0,1 mg/m³) forgács és por felszívására. Ez a mobil, váltóáramú gép, amely tartós, mosható zsákszűrővel és a folyamatosan nagy szívóteljesítményt biztosító kézi szűrőtisztítással rendelkezik, robusztus, karbantartásbarát kialakításának köszönhetően tökéletesen megfelel az ipari alkalmazások követelményeinek. A 100 literes tartály targoncával vagy daruval üríthető - anélkül, hogy bármelyik lehetőséghez el kellene távolítani a meghajtófejet. Szükség esetén a hulladékot egy ügyfélspecifikus kiürítőhelyen, például egy padló alatti szállítószalagon vagy egy konténerbe is ki lehet üríteni
Jellemzők és előnyök
Kényelmes, kézi kiürítő fedélKönnyű kiürítéshez, például padló alatti szállítószalagokba vagy konténerekbe. A szívóközeg kényelmes és időtakarékos kiürítése, még nagy mennyiségek esetén is. A daru rögzítőszemek lehetővé teszik a daruval történő biztonságos kiemelést és kiürítést.
Különösen robusztus, különösen rugalmasPraktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Számos lehetőség a tartozékok tárolására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelveErőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
- A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|100
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|68
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,75
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|116
|Csomagolási súly (kg)
|116,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|950 x 715 x 1640
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Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű finom fémreszelékhez.
- Nagy mennyiségű veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)