Az IVR 100/24-2 Ef ipari porszívó megbízható M porosztályú szűrőtechnikája és két nagy teljesítményű, 2,4 kW névleges bemeneti teljesítményű bypass turbinája képes nagy mennyiségű finom és veszélyes (OEL ≥ 0,1 mg/m³) forgács és por felszívására. Ez a mobil, váltóáramú gép, amely tartós, mosható zsákszűrővel és a folyamatosan nagy szívóteljesítményt biztosító kézi szűrőtisztítással rendelkezik, robusztus, karbantartásbarát kialakításának köszönhetően tökéletesen megfelel az ipari alkalmazások követelményeinek. A 100 literes tartály targoncával vagy daruval üríthető - anélkül, hogy bármelyik lehetőséghez el kellene távolítani a meghajtófejet. Szükség esetén a hulladékot egy ügyfélspecifikus kiürítőhelyen, például egy padló alatti szállítószalagon vagy egy konténerbe is ki lehet üríteni